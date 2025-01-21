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彰化震度4級近年少見 床上的貓都被地震得落荒而逃

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
嘉義縣深夜發生規模6.4地震，彰化縣的震度4級，不久又有震度1餘震，是近年來少見，很多民眾在睡夢中被驚醒。圖／取自中央氣象局
嘉義縣深夜發生規模6.4地震，彰化縣的震度4級，不久又有震度1餘震，是近年來少見，很多民眾在睡夢中被驚醒。圖／取自中央氣象局

嘉義縣深夜發生規模6.4地震，彰化縣的震度4級，不久又有震度1餘震，是近年來少見，很多民眾在睡夢中被驚醒，彰化縣消防局表示，未接獲有災情通報告，各分隊已派員巡查了解中。

今天零時17分發生的地震，彰化市陳姓市民家中養有四隻貓，天冷都會跟他擠一床上睡覺，但在地震驚報一響，還沒開始搖，可能是動物本能，都全嚇醒往樓下逃，由於搖了許久，陳姓市民也嚇得不知道如何是好，幸好沒事，才鬆了口氣。

在網路上，很多民眾都說：「嚇死了」、「搖很久」，有人說，又是「21」讓人想到921，由於又要過年來，也有人想到2016年2月6日的台南大地震。

不過，彰化縣消防局表示，未接獲任何災情通報，並派員外出巡查中。

0121嘉義地震 地震

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