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嘉義大埔6.4強震 民眾嚇壞：與民國53年白河地震好近

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嘉義凌晨芮氏規模6.4淺層地震 大埔震度達6級

中央社／ 台北21日電

凌晨0時17分，嘉義發生芮氏規模6.4地震，深度不到10公里，全台有感，中南部及東南部多處震度達4級，最大震度是嘉義縣大埔6級弱，台北市為2級。

根據中央氣象署地震測報中心地震報告，這起地震震央在嘉義縣府東南方37.9公里，位於大埔鄉，深度只有9.7公里。

最大震度是大埔6級弱，其次是台南楠西和高雄甲仙都是5級弱，嘉義市、嘉義縣太保、雲林縣草嶺、台南市、台東縣利稻、南投縣玉山、斗六市、屏東縣三地門、屏東市、花蓮縣富里、彰化縣大城、南投市、台東市4級。

另外，高雄市、台中市、苗栗縣鯉魚潭、花蓮市、宜蘭縣南山、新竹縣五峰、苗栗市3級；震度2級的地區包括：新竹市、桃園三光、竹北市、新北市三峽、宜蘭市、桃園市、新北市、台北市。

0121嘉義地震

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嘉義縣大埔規模6.4地震 最大震度6弱

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