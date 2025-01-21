凌晨地震規模6.4 震央嘉縣大埔鄉 嘉義市傳火警、瓦斯異味
凌晨零點17分嘉義地區傳地震，零點26分、零點29分又發生餘震，不少人感到劇烈震動、搖晃，有網友嚇到，「這地震也太太太大了吧」、「世界末日喔」、「要漏尿了」，芮氏規模6.4，震央在嘉義縣政府東南方 37.9 公里 ，即嘉義縣大埔鄉，嘉義市傳零星災情。
嘉義市區傳6件零星災情，住宅火警1件，為電線冒火花狀況解除。電線杆火警1件，無延燒之虞，消防人員處理中。還有世賢路四段某印刷廠發生火警，世賢國小則是警鈴作響，保愛二路、吳鳳南路各有民宅瓦斯異味傳出，仍在處理中。
在社群媒體，網友紛紛留言感到地震威力，「阿娘喂」、「超級大地震」、「好可怕」、「這地震也太太太大了吧」、「靠北是要毀滅了嗎」、「搖超大的」、「世界末日喔」、「要漏尿了」。
氣象署地震報告，凌晨零點17分，芮氏規模6.4，地震深度9.7公里，震央在嘉義縣政府東南方 37.9 公里 ，即嘉義縣大埔鄉，嘉義地區最大震度6弱、台南市、高雄市5弱，嘉義市、雲林縣、台東縣、南投縣、屏東縣、花蓮縣、彰化縣4級、台中市、澎湖縣等地區4級，苗栗縣、宜蘭縣、新竹縣等地區3級，新竹市、桃園市、新北市、台北市等地區2級，基隆市、連江縣等地區最大震度1級。全國各縣市地區都感受到其震度。
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