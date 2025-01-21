凌晨地震規模6.4 震央嘉縣大埔鄉 嘉義市傳火警、瓦斯異味

凌晨零點17分嘉義地區傳地震，零點26分、零點29分又發生餘震，不少人感到劇烈震動、搖晃，有網友嚇到，「這地震也太太太大了吧」、「世界末日喔」、「要漏尿了」，芮氏規模6.4，震央在嘉義縣政府東南方 37.9 公里 ，即嘉義縣大埔鄉，嘉義市傳零星災情。

嘉義市區傳6件零星災情，住宅火警1件，為電線冒火花狀況解除。電線杆火警1件，無延燒之虞，消防人員處理中。還有世賢路四段某印刷廠發生火警，世賢國小則是警鈴作響，保愛二路、吳鳳南路各有民宅瓦斯異味傳出，仍在處理中。

在社群媒體，網友紛紛留言感到地震威力，「阿娘喂」、「超級大地震」、「好可怕」、「這地震也太太太大了吧」、「靠北是要毀滅了嗎」、「搖超大的」、「世界末日喔」、「要漏尿了」。