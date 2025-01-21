全台有感！嘉義規模6.4地震後 台南連7震「晃到頭暈」
晃不停，嘉義今凌晨0時17分發生規模6.4地震後，又連續發生4次餘震，包含0時21分台南發生規模4.3地震、24分台南發生規模4.2地震、26分台南發生規模5地震、28分台南發生規模4.1地震、今0時29分台南南化區發生規模4.8地震、今0時30分台南南化區發生規模4.6地震。
今0時21分台南南化區發生規模4.3地震，嘉義縣地區最大震度 3級、臺南市地區最大震度 2級、高雄市地區最大震度 2級、嘉義市地區最大震度 1級、雲林縣地區最大震度 1級、屏東縣地區最大震度 1級、彰化縣地區最大震度 1級。
今0時24分台南楠西區發生規模4.2地震，本起地震預估達災防告警系統(PWS)發送門檻，告警範圍：雲林縣、嘉義縣、嘉義市、高雄市、臺南市。
今0時26分台南楠西區發生規模5地震，地震深度11公里，本起地震預估達災防告警系統(PWS)發送門檻，告警範圍：雲林縣、嘉義縣、嘉義市、高雄市、臺南市。
今0時28分台南楠西區發生規模4.1地震，地震深度13.8公里，嘉義縣地區最大震度 4級、高雄市地區最大震度 3級、臺南市地區最大震度 2級、嘉義市地區最大震度 2級、雲林縣地區最大震度 2級、彰化縣地區最大震度 2級、屏東縣地區最大震度 1級、臺東縣地區最大震度 1級、花蓮縣地區最大震度 1級、澎湖縣地區最大震度 1級。
今0時29分台南南化區發生規模4.8地震，地震深度８.8公里，本起地震預估達災防告警系統(PWS)發送門檻，告警範圍：嘉義縣、嘉義市、臺南市。
今0時30分台南南化區發生規模4.6地震，地震深度12.8公里，嘉義縣地區最大震度 4級、臺南市地區最大震度 4級、嘉義市地區最大震度 3級、雲林縣地區最大震度 3級、高雄市地區最大震度 2級、臺東縣地區最大震度 2級、花蓮縣地區最大震度 2級、南投縣地區最大震度 2級、彰化縣地區最大震度 2級、臺中市地區最大震度 2級、屏東縣地區最大震度 1級、澎湖縣地區最大震度 1級、苗栗縣地區最大震度 1級。
今0時32分台南南化區發生規模4.2地震，地震深度15.9公里。
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