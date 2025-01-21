快訊

嘉義大埔6.4強震 民眾嚇壞：與民國53年白河地震好近

高雄地震 「手機叫不停」 那瑪夏區全區停電陷黑暗

南部凌晨強震 台南楠西山區傳出有民宅倒塌

全台有感！嘉義規模6.4地震後 台南連7震「晃到頭暈」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
圖／中央氣象署提供
圖／中央氣象署提供

晃不停，嘉義今凌晨0時17分發生規模6.4地震後，又連續發生4次餘震，包含0時21分台南發生規模4.3地震、24分台南發生規模4.2地震、26分台南發生規模5地震、28分台南發生規模4.1地震、今0時29分台南南化區發生規模4.8地震、今0時30分台南南化區發生規模4.6地震。

今0時21分台南南化區發生規模4.3地震，嘉義縣地區最大震度 3級、臺南市地區最大震度 2級、高雄市地區最大震度 2級、嘉義市地區最大震度 1級、雲林縣地區最大震度 1級、屏東縣地區最大震度 1級、彰化縣地區最大震度 1級。

今0時24分台南楠西區發生規模4.2地震，本起地震預估達災防告警系統(PWS)發送門檻，告警範圍：雲林縣、嘉義縣、嘉義市、高雄市、臺南市。

今0時26分台南楠西區發生規模5地震，地震深度11公里，本起地震預估達災防告警系統(PWS)發送門檻，告警範圍：雲林縣、嘉義縣、嘉義市、高雄市、臺南市。

今0時28分台南楠西區發生規模4.1地震，地震深度13.8公里，嘉義縣地區最大震度 4級、高雄市地區最大震度 3級、臺南市地區最大震度 2級、嘉義市地區最大震度 2級、雲林縣地區最大震度 2級、彰化縣地區最大震度 2級、屏東縣地區最大震度 1級、臺東縣地區最大震度 1級、花蓮縣地區最大震度 1級、澎湖縣地區最大震度 1級。

今0時29分台南南化區發生規模4.8地震，地震深度８.8公里，本起地震預估達災防告警系統(PWS)發送門檻，告警範圍：嘉義縣、嘉義市、臺南市。

今0時30分台南南化區發生規模4.6地震，地震深度12.8公里，嘉義縣地區最大震度 4級、臺南市地區最大震度 4級、嘉義市地區最大震度 3級、雲林縣地區最大震度 3級、高雄市地區最大震度 2級、臺東縣地區最大震度 2級、花蓮縣地區最大震度 2級、南投縣地區最大震度 2級、彰化縣地區最大震度 2級、臺中市地區最大震度 2級、屏東縣地區最大震度 1級、澎湖縣地區最大震度 1級、苗栗縣地區最大震度 1級。

今0時32分台南南化區發生規模4.2地震，地震深度15.9公里。

0121嘉義地震

延伸閱讀

嘉義大埔6.4強震 民眾嚇壞：與民國53年白河地震好近

嘉義縣大埔規模6.4地震 最大震度6弱

高雄地震 「手機叫不停」 那瑪夏區全區停電陷黑暗

嘉義0:17發生規模6.4地震 20縣市國家級警報

相關新聞

嘉義0:17發生規模6.4地震 20縣市國家級警報

全台有感！中央氣象署發布第114007有感地震報告，嘉義今凌晨0時17分發生規模6.4地震，震央位於嘉義縣大埔鄉，地震深度9.7公里，屬於極淺層地震。

嘉義大埔6.4強震 民眾嚇壞：與民國53年白河地震好近

嘉義今凌晨0時17分發生規模6.4地震，震央位於嘉義縣大埔鄉，地震深度僅9.7公里，震度全台有感，有民眾表示，嚇到腿軟，...

震不停！嘉義規模6.4地震 台南凌晨餘震已8起

嘉義今凌晨0時17分發生規模6.4地震，最大震度5弱，截至凌晨1時06分已累積9震，其中後續的8起餘震震央皆位於台南市。...

凌晨地震規模6.4 震央嘉縣大埔鄉 嘉義市傳火警、瓦斯異味

凌晨零點17分嘉義地區傳地震，零點26分、零點29分又發生餘震，不少人感到劇烈震動、搖晃，有網友嚇到，「這地震也太太太大...

全台有感！嘉義規模6.4地震後 台南連7震「晃到頭暈」

晃不停，嘉義今凌晨0時17分發生規模6.4地震後，又連續發生4次餘震，包含0時21分台南發生規模4.3地震、24分台南發...

高雄地震 「手機叫不停」 那瑪夏區全區停電陷黑暗

台灣南部今天凌晨0時17分許，突然發生顯著有感地震，高雄有許多民眾在睡夢中被地震驚醒。瑪夏區因地震而停電，民權里有部落民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。