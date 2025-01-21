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嘉義大埔6.4強震 民眾嚇壞：與民國53年白河地震好近
嘉義今凌晨0時17分發生規模6.4地震，震央位於嘉義縣大埔鄉，地震深度僅9.7公里，震度全台有感，有民眾表示，嚇到腿軟，更有民眾指該地震震央距離民國53年的白河大地震很近，截至0時30分止，雲林縣消防局尚未接獲災情通報。
嘉義縣大埔鄉6.4地震，震度全台有感，雲林縣緊鄰嘉義，不少民眾半夜被搖醒，一名簡姓民眾指大埔鄉就位於台南白河隔壁，震央距離民國53年的白河大地震不遠，當時該地震造成逾百人死亡。
簡姓民眾表示，他不知道此次地震是否與當年白河地震斷層帶相關，但當年地震他住在嘉義，就讀國小，家裡門口都倒塌了，後來是爬出來求救。
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