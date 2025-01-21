地牛翻身！中部國家警報先響再搖 盧秀燕不到3分鐘貼文

地牛翻身！今晚12時17分左右，台中地區感受強烈地震，國家警報器先響再搖，許多人從睡夢中驚醒。

根據氣象局資訊，南部地區發生有感地震，規模6.4嘉義縣大埔鄉，地震深度9.7km, 中部地區約有四級。

台中高樓地區搖晃非常嚴重，歷時數十秒，房屋擠壓作響，聲音聽起來超恐怖。

台中市長盧秀燕臉書在發生不到2分鐘，立即貼文：

「各位市民家人，剛剛發生了有感地震，市府正透過災防通報，即時掌握各區訊息，請大家注意安全，謹記三步驟「趴下、掩護、穩住」，盡量避免搭乘電梯，有任何狀況請撥打1999或119通報，希望大家都平安」

盧秀燕臉書留言10分鐘超過1500人按讚，留言：「馬上貼文這也太快了」、「賴總統還沒貼」、「被手機嚇到完全沒感覺有地震！」「國家警報器先響再搖」、「幾年前小年夜也是台南地震好恐怖」。