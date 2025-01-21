嘉義今凌晨發生規模6.4地震 專家：能量等於2顆原子彈

中央氣象署發布第114007有感地震報告，嘉義今凌晨0時17分發生規模6.4地震，震央位於嘉義縣大埔鄉，地震深度9.7公里，屬於極淺層地震。前中央氣象局地震預報主任郭鎧紋指出，今晚嘉義大埔發生規模6.4地震，等於2顆原子彈能量，自去年8月16日後就沒有發生規模6以上地震，雖今晚再次出現規模6以上強震，但也預估2025年規模6以上地震不會太多。

郭鎧紋分析2022至2024年台灣地區規模6以上地震，2022年有12個、2023年1個、2024年10個，總計23個，其中規模6地震有8個，規模6.1地震有3個，規模6.2地震有4個，規模6.3地震有2個，規模6.5地震有2個，規模6.6地震有1個，規模6.7地震有1個，規模6.8地震有1個，超過規模7地震有1個，就是去年0403花蓮大地震，合計約釋放68.26顆廣島原子彈能量。

郭鎧紋表示，去年4、5月每天晚上都有地震在搖晃，但去年8月16日發生規模6以上地震後，就沒有這樣的情況；過去有專家稱西部出現大地震，但根據統計，西部2024年幾乎沒有出現規模6以上地震，預估2025年規模6以上地震不會太多，請民眾不用太擔心。