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嘉義0:17發生規模6.4地震 20縣市國家級警報

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
圖／中央氣象署提供
圖／中央氣象署提供

全台有感！中央氣象署發布第114007有感地震報告，嘉義今凌晨0時17分發生規模6.4地震，震央位於嘉義縣大埔鄉，地震深度9.7公里，屬於極淺層地震。

本起地震預估達災防告警系統(PWS)發送門檻，告警範圍：宜蘭縣、桃園市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、臺東縣、花蓮縣、澎湖縣、基隆市、新竹市、嘉義市、臺北市、高雄市、新北市、臺中市、臺南市。

各地震度級

嘉義縣地區最大震度 6弱、臺南市地區最大震度 5弱、高雄市地區最大震度 5、嘉義市地區最大震度 4級、雲林縣地區最大震度 4級、臺東縣地區最大震度 4級、南投縣地區最大震度 4級、屏東縣地區最大震度 4級、花蓮縣地區最大震度 4級、彰化縣地區最大震度 4級、臺中市地區最大震度 4級、澎湖縣地區最大震度 4級、苗栗縣地區最大震度 3級、宜蘭縣地區最大震度 3級、新竹縣地區最大震度 3級、新竹市地區最大震度 2級、桃園市地區最大震度 2級、新北市地區最大震度 2級、臺北市地區最大震度 2級、基隆市地區最大震度 1級、連江縣地區最大震度 1級

0121嘉義地震 地震 屏東 彰化 新竹

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