快訊

正確明智決定...台中婦搭公車聽到名下房產被抵押 嚇傻做對一事沒上當

以哈第一階段停火協議生效！33名釋放人質名單曝 聲明揭延遲原因

114學測國文／老師也寫到不耐煩…考題鑑別度高 1題幹不明確答案有爭議

回響／景觀權消失 北市：先由下而上凝聚民眾對景觀共識

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市副市長李四川坦言，都更與景觀間的確有競合關係，尤其建築高度與建蔽率有關，若要讓地面空間保留更多，樓層就會往上疊，有利有弊。記者黃義書／攝影
北市副市長李四川坦言，都更與景觀間的確有競合關係，尤其建築高度與建蔽率有關，若要讓地面空間保留更多，樓層就會往上疊，有利有弊。記者黃義書／攝影

都更時代，古蹟建築、環境景觀逐漸消失，北士科建案未來蓋好也將遮蔽觀音夕照，不過台灣至今無環境景觀法，北市副市長李四川坦言，都更與景觀間的確有競合關係，尤其建築高度與建蔽率有關，若要讓地面空間保留更多，樓層就會往上疊，有利有弊。

李四川坦言，如何在這個競合中取得平衡的確有實際上的困難，不過北市府還是會朝都更、景觀雙贏方向努力。

北市都發局表示表示，目前北市各行政區的都市計畫都有在通盤檢討，也訂有景觀綱要計畫與都市設計準則，做為相關景觀指導原則。

不具名市府官員提到，其實北市府過去也提過訂定景觀自治條例，但卻在議會被腰斬，因立法固然重要，但先前立法院訂定景觀法不了了之，北市府過去也提出訂定景觀自治條例也被議會擋掉，是因各專業領域對立，景觀界、建築師界等有衝撞，所以接下來若北市府要法治化，恐也會挑起各專業領域的對抗。

這名官員說，當然城市景觀法令很重要，但談景觀卻只聊法治面恐也難贏得共鳴，所以還是先要有民眾對景觀有共識。目前市府也會與倡議的專家學者，先凝聚社會對景觀重視的社會共識，否則專業界的景觀法訂定出來，多數民眾無法理解，恐造成「徒法不能以自行」。

文化大學景觀學系教授、中華民國景觀學會名譽理事長郭瓊瑩認為，城市的景觀計畫、景觀綱要計畫不能只是從建商基地單個案子看，應該是要從大區域，如果所有的房子都可以看到天際線，整體價值也都會提高。她認為，高樓可以蓋，但也要從風廊的適切度去看，有沒有擋到全市風廊，因這都會影響到都市的環境如熱島效應等。

郭也坦言，「環境景觀法」的訂定，還是需要民眾對環境、景觀的重視，並且有其共識，如巴黎根本不需、也沒有環境景觀法，因民眾早就認知這是生活重要資產，自然就不會有利益團體擔心立法受到影響。

成功大學都市計畫學系研究教授林峰田認為，為了都市更新，景觀權總是被犧牲，因容積率增高等背後都是商業利益，但景觀權卻摸不著，也不具體。隨著民眾對景觀的逐漸重視，政府也應該將這個東西拿出來好好討論。

北市府 建築師 都更

延伸閱讀

京華城「很頭痛！」李四川：來三層崎看花海心情就很好

京華城斷乾淨 游淑慧：盡快終止前朝協議書取消鼎越捐贈

京華城解套騙外行？ 李四川：無不法恢復容奬需回饋70％

避免京華城成爛尾樓 李四川：3個月內拿掉20%爭議容獎

相關新聞

回響／景觀權消失 北市：先由下而上凝聚民眾對景觀共識

大都更時代，古蹟建築、環境景觀逐漸消失，北士科建案未來蓋好也將遮蔽觀音夕照，不過台灣至今無環境景觀法，北市副市長李四川坦...

天際線消失不僅影響景觀 學者籲環境等角度出發訂規範

日、德等國都有環境景觀等相關法令，但台灣至今無。文化大學景觀學系教授、中華民國景觀學會名譽理事長郭瓊瑩認為，以北市為例，...

美景水岸第一排豪宅獨享…學者曝景觀權立法難原因

隨著大都更時代，台灣原本的古蹟、環境生態景觀權逐漸消失，成功大學都市計畫學系研究教授林峰田坦言，為了都市更新，景觀權總是...

豪宅挑戰景觀權卻無「法」可管 圖解北士科如何擋住觀音夕照

台北市北投士林科技園區爭議背後有個被忽視議題，民團憂心台灣沒環境景觀法，在北士科周邊建案持續開發下，未來十年觀音山夕陽等美景，將成豪宅建商「河岸第一排」的稀有財。

基隆自治條例只管舊招牌、外牆 管不了建物長高

基隆市中心緊臨基隆港，擁抱「海景第一排」的基隆港美景，也是少數訂定城市景觀自治條例的縣市；但只能撤除老舊招牌及騎樓天花板...

高樓擋日照 紛爭頻傳

景觀權爭議不只發生在高度發展的台北市，近年中南部都更的高樓林立，傳出多起景觀權、日照權紛爭；住戶說，雖然別人的土地要蓋什...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。