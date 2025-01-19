美景水岸第一排豪宅獨享…學者曝景觀權立法難原因

隨著大都更時代，台灣原本的古蹟、環境生態景觀權逐漸消失，成功大學都市計畫學系研究教授林峰田坦言，為了都市更新，景觀權總是被犧牲，因好的生活環境與商業利益經常衝突，包括容積率增高等背後，都是商業利益，但景觀權卻摸不著，也不具體。

林峰田說，現在的國土署也就是過去的營建署，其實20年前就在推景觀法，政府其實早就知道應該要推，但會過不了，就是有很多其他因素，「政府專業領率的單位，其實是知道的」，

林峰田認為，隨著民眾對於景觀的逐漸重視，政府也應該將這個東西拿出來好好討論，因為並不是一拿出來就可以立法，而是都不拿出來討論，法自己永遠不會動，需要公民參與的過程，也需要一套論述，「為什麼我們要有好的景觀，它帶來的效益，可能看得見，不過卻摸不著」。

很多建案喊出海景第一排，林峰田坦言，這也跟政府的建築法規有關，「現在台灣的建築法規，臨大馬路可以蓋得愈高，意思就是說，海景第一排就可以蓋很高，是否可以倒過來，裡面愈高旁邊愈低，紐約就不是這樣，所以大的觀念應該有好的論述，看要怎麼做。

「不過如果大家沒有共識，國土署也沒有辦法」，之前景觀權立法就沒有過，什麼叫大家沒有共識，只要有專家學者提出要立法，如果民意沒有一定的共識，立法院還是會給你封殺。