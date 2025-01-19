快訊

特聘宮鬥／加給是祕密 升「皇貴妃」台大加薪至少6萬

超神奇！他6步驟DIY做「iPhone紙手機架」 網實測：真的可以用

聽新聞
0:00 / 0:00

天際線消失不僅影響景觀 學者籲環境等角度出發訂規範

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
郭瓊瑩認為，高樓可以蓋，但也要從風廊的適切度去看，有沒有擋到全市風廊，因這都會影響到都市的環境如熱島效應等。本報資料照片
郭瓊瑩認為，高樓可以蓋，但也要從風廊的適切度去看，有沒有擋到全市風廊，因這都會影響到都市的環境如熱島效應等。本報資料照片

日、德等國都有環境景觀等相關法令，但台灣至今無。文化大學景觀學系教授、中華民國景觀學會名譽理事長郭瓊瑩認為，以北市為例，台北市應要建構自己「都市綠色棋盤」，因其實台北市很美、四周都是山，從天際線看，高樓可以蓋，但要從風廊適切度去看。

郭瓊瑩認為，城市的景觀計畫、景觀綱要計畫不能只是從建商基地單個案子看，應該是要從大區域，如果所有的房子都可以看到天際線，整體價值也都會提高。她認為，高樓可以蓋，但也要從風廊的適切度去看，有沒有擋到全市風廊，因這都會影響到都市的環境如熱島效應等。

郭認為，「景觀法」會被誤解為表面上視覺的景觀，不過德國、日本的景觀法令，其實就包括了文化、自然生態、環境等。儘管目前有建照審查，也有都市設計委員會、環評法等，但「環境景觀法」不同建築法、都市計畫法、環評法等剛性法令，「環境景觀法」是柔性地結合自然生態、環境、美學等。

她說，如大家都知道天際線要保護，天際線卻無法畫出來，有時候需要民眾的認知、還有政府跨領域的考量，這與現有都市計畫法等剛性法令不同，因「景觀環境法」是多光譜、有彈性地。

郭瓊瑩認為，若中央訂定環境景觀法後，各縣市政府就須就環境景觀，訂一個總體綱要計畫，但「環境景觀法」訂定還是需要民眾對環境、景觀的重視，並且有其共識，如巴黎根本不需、也沒有環境景觀法，因民眾早就認知這是生活重要資產，自然就不會有利益團體擔心立法受到影響。

北市 自然生態 都市計畫

延伸閱讀

京華城退讓...願暫緩20%爭議容獎 李四川仍下一通牒

桃園農地疑遭傾倒廢土…民代看呆 市府：未發現廢棄物

獨／京華城解套？ 游淑慧曝蔣萬安握有四依據可撤銷20%容獎

桃園社宅供不應求 市府修法鼓勵民間投入興建

相關新聞

新建築霸占景觀權 龍山寺背後長出高樓、景觀宅獨享觀音山夕照

台灣進入大都更時代，新建築集合各項容積獎勵長得大又高，帶來許多後遺症；從台北市北投士林科技園區的景觀豪宅霸占觀音山夕照、...

爭景觀權敗訴 法官問：影響什麼

十年前，距離台北市芝山岩不到二百公尺的岩山里至誠路住戶，許多是低矮的兩層樓建築，因附近建商蓋大樓發起抗爭，向法院爭取日照...

天際線消失不僅影響景觀 學者籲環境等角度出發訂規範

日、德等國都有環境景觀等相關法令，但台灣至今無。文化大學景觀學系教授、中華民國景觀學會名譽理事長郭瓊瑩認為，以北市為例，...

美景水岸第一排豪宅獨享…學者曝景觀權立法難原因

隨著大都更時代，台灣原本的古蹟、環境生態景觀權逐漸消失，成功大學都市計畫學系研究教授林峰田坦言，為了都市更新，景觀權總是...

豪宅挑戰景觀權卻無「法」可管 圖解北士科如何擋住觀音夕照

台北市北投士林科技園區爭議背後有個被忽視議題，民團憂心台灣沒環境景觀法，在北士科周邊建案持續開發下，未來十年觀音山夕陽等美景，將成豪宅建商「河岸第一排」的稀有財。

基隆自治條例只管舊招牌、外牆 管不了建物長高

基隆市中心緊臨基隆港，擁抱「海景第一排」的基隆港美景，也是少數訂定城市景觀自治條例的縣市；但只能撤除老舊招牌及騎樓天花板...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。