天際線消失不僅影響景觀 學者籲環境等角度出發訂規範

日、德等國都有環境景觀等相關法令，但台灣至今無。文化大學景觀學系教授、中華民國景觀學會名譽理事長郭瓊瑩認為，以北市為例，台北市應要建構自己「都市綠色棋盤」，因其實台北市很美、四周都是山，從天際線看，高樓可以蓋，但要從風廊適切度去看。

郭瓊瑩認為，城市的景觀計畫、景觀綱要計畫不能只是從建商基地單個案子看，應該是要從大區域，如果所有的房子都可以看到天際線，整體價值也都會提高。她認為，高樓可以蓋，但也要從風廊的適切度去看，有沒有擋到全市風廊，因這都會影響到都市的環境如熱島效應等。

郭認為，「景觀法」會被誤解為表面上視覺的景觀，不過德國、日本的景觀法令，其實就包括了文化、自然生態、環境等。儘管目前有建照審查，也有都市設計委員會、環評法等，但「環境景觀法」不同建築法、都市計畫法、環評法等剛性法令，「環境景觀法」是柔性地結合自然生態、環境、美學等。

她說，如大家都知道天際線要保護，天際線卻無法畫出來，有時候需要民眾的認知、還有政府跨領域的考量，這與現有都市計畫法等剛性法令不同，因「景觀環境法」是多光譜、有彈性地。

郭瓊瑩認為，若中央訂定環境景觀法後，各縣市政府就須就環境景觀，訂一個總體綱要計畫，但「環境景觀法」訂定還是需要民眾對環境、景觀的重視，並且有其共識，如巴黎根本不需、也沒有環境景觀法，因民眾早就認知這是生活重要資產，自然就不會有利益團體擔心立法受到影響。