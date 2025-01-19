新聞眼／重都更輕景觀 市容災難元凶

大都更時代來臨，高樓林立讓「平民美景」變成「豪宅獨享」，還造成古蹟區天際線遭破壞，都市熱島效應加劇，中央到地方並非無能為力，只因「重都更、輕景觀」視而不見，是讓市容景觀老醜突兀的元凶。

很多國人一到國外，都會被建築新舊並陳、卻不違和的都市景觀所驚豔，回到台灣上空，看著滿城鐵皮屋頂、凌亂的招牌和不按牌理出牌的建築配置，自問「台灣經濟實力明明很好，為何都市這麼醜？要如何才能有正向改變？」

等待一年又一年，都更緩如牛步，更慘的是，在都更之前，政府的相關配套規畫少得可憐；首長一再宣示打造宜居、幸福城市，卻連騎樓被擺攤做生意、招牌七橫八豎、外牆磁磚脫落危及公安等事都管不了，更不用談建立城市景觀總體綱領，讓都更及開發案有所依循，循序漸進地讓城市友善「變臉」。

國人實際看到的，是各種急就章政策；好比要改善住宅耐震，內政部急推危老都更，為都更案加了一堆容積，結果落在文資建築附近，造成景觀衝突難題。瞻前不顧後的副作用，製造都市景觀災難。

日本政府早意識到美麗景觀是「國民的共同財富」，二○○四年通過景觀法，讓地方政府可依據制訂自治法規，如京都就限制大樓高度、色調和風格等，保護傳統街景。

先進國家如美國、澳洲、英國、荷蘭等，也多已建立景觀法制化與景觀證照制度，歐洲各國更訂公約保護重要景觀資源。

反觀我國都計、建築法規多不勝數，卻屢傳景觀衝突、天際線爭議，由於專業技師團體利益擺不平，造成景觀法催生困難；而現今雖有十餘所大學院校設景觀學系，人才數以萬計，卻未建立景觀師制度，造成人才難派上用場。

景觀權與相關法規對國人生活品質牽涉既廣且深，除了找回有光榮感的市容，也是還給大眾美景、消除霸占景觀不公不義的關鍵之鑰。