基隆自治條例只管舊招牌、外牆 管不了建物長高

基隆市中心緊臨基隆港，擁抱「海景第一排」的基隆港美景，也是少數訂定城市景觀自治條例的縣市；但只能撤除老舊招牌及騎樓天花板，還有老舊建築的拉皮翻新，民眾也擔心新建物拔地而起遮擋美麗景觀，市府坦言自治條例無法規範。

二○一三年，時任交通部長葉匡時到基隆港參加郵輪論壇致詞提及，要叫遊客拖著行李從東岸基港大樓走這段長路，沿途看的盡是破舊的建築物，會讓遊客以為到了落後國家，言論惹議，但也讓地方思考如何改善港區周遭市容老舊雜亂的問題。

市府二○二二年訂定「基隆市國門廣場周邊地區城市景觀自治條例」，為期三年，今年二月將失效，市府已另訂全市適用的「基隆市城市美化自治條例」，待內政部核定。

國門廣場周邊是現行景觀自治條例範圍，規範的景觀包括公共空間、設施設備、植栽綠化、建物夜間照明、廣告招牌、建物屋頂、外牆和騎樓附掛物等，都列入改善項目。

景觀計畫要求屋主為外牆立面清潔及油漆粉刷，補助每棟四十到一百萬元，其他補助項目，每案補助金額上限廿萬元。都發處長謝孝昆說，透過建築物「變臉」進行市容美容，鼓勵屋主立面設施減量、美化，讓水岸第一排景觀與市區變美。

謝孝昆說，目前基隆的自治條例是管制改善美麗的基隆港岸周遭的環境，未來建物可能因老舊都更要改建，可能「長胖長高」，有可能阻擋建物和民眾的視野，影響公共景觀權，目前中央並無專法，只能靠都市計畫委員會審議機制來管控衝擊。

謝孝昆表示，全台各地要維護的景觀可能都不一樣，中央如要訂母法限制建物行使「景觀權」，恐要因地制宜，並和地方溝通，確認要維護的是哪些景觀、如何執行、和現行都市計畫委員會權責如何區隔，要有完善規畫，地方也好依循。