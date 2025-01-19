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景觀宅獨享美景也搶走通風權 助長熱島效應

聯合報／ 記者林麗玉洪子凱鄭朝陽／台北報導
成功大學規劃與設計學院副院長林子平指出，景觀宅存在通風權不公的問題。圖／林子平提供
成功大學規劃與設計學院副院長林子平指出，景觀宅存在通風權不公的問題。圖／林子平提供

不少臨河邊、公園等開闊景觀的建案，都狂打「景觀第一排」廣告，建商表示，景觀向來是建案的一大賣點，景觀宅能使房價至少高出百分之五到十；但學者指出，景觀宅既霸占了景觀，還霸占吹進市區的風，助長都市熱島效應，「這是通風權的不公平」。

北市建商透露，靠湖或河濱的房屋單價都會比一般行情至少高百分之五至十，就像飯店海景房都比山景房來得貴，而且樓層愈高視野愈好，房價也愈高，這也是建商之所以常把「河景第一排」、「下樓就是河濱」等當成行銷賣點的原因。

大家房屋企研室公關主任賴志昶分析，景觀畢竟相對稀有，當建案打出河景、綠地第一排，多可以抬高房價的附加價值，尤其指標性豪宅，景觀頂樓或高樓層，每坪單價更高，可見景觀對豪宅買主的吸引力。

他指出，房地產最重要還是「地點」，主要看生活機能、群聚性、建商品牌，景觀多為附加價值。

成功大學規劃與設計學院副院長林子平指出，景觀宅存在通風權不公的問題，這些蓋在河濱、公園的高樓常因棟距過密，造成涼風被建物擋住，吹不進後面的社區，不但霸占了公共景觀，還霸占了風，造成更多住戶吹不到風、夏天悶熱無比，造成通風權不公。

林子平說，台灣已把保障房屋採光的「日照權」納入建築法規，風和陽光一樣屬全民共享的自然權利，不少國家已立法納入建築考量，但台灣對「通風權」沒什麼感覺，應該倡議通風權，並實踐在都市規畫上，從中央到地方政府，都應注重棟距擋風及建物風阻面積問題，才能改善都市熱島效應。

在許多縣市常見河濱蓋出一整排高樓住宅，棟距甚至不到三公尺；林子平說，建商這種蓋法就是「豪宅限定」，少數人霸占了最多的景觀，卻忽略河道來的風對城市調適溫度的重要性。目前僅少數幾個縣市展開行動，規畫城市風廊和面河、面公園建築立面總寬度等，「政府談淨零減碳，腳步要再快一點」。

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