高樓擋日照 紛爭頻傳

景觀權爭議不只發生在高度發展的台北市，近年中南部都更的高樓林立，傳出多起景觀權、日照權紛爭；住戶說，雖然別人的土地要蓋什麼房子很難置喙，但政府、建商只讓容積移來移去，忽略日照、通風、景觀是基本權益，都市計畫看起來還是很落後。

台南市二○二三年核發廿一層以上建物使用執照數量為四十棟，創最高紀錄，其中，北區自強新村新建公宅都更案在公聽會時，建商預計蓋廿四層高樓，周邊社區住戶不斷陳情，指該案雖符合建築法日照權規定，但舊社區僅有八到十一樓，住戶日照品質必受影響，景觀也有壓迫感。都發局表示，全案尚在審議中。

高雄國賓飯店申請危老重建，原址規畫要蓋二棟五十八及五十二層樓的住商大樓。附近大樓住戶說，國賓改建之後，超高樓層會擋住他原可看到的愛河的風景，通風、日照也肯定受影響，政府應對棟距嚴格把關。高雄市府工務局表示，目前無法令規定景觀權，但該案為超高層建物，須經都市設計及環評雙重審查。

桃園龜山區史姓居民住龜山區公所附近，一棟十層樓的新建案已接近完工，完全擋住早上東邊的日照，景觀也大受影響。桃園市都發局長江南志說，開發區內很難限制開發行為，但審查時會考慮是否與周邊協調，評估影響程度，把衝擊降到最小。

宏匯集團前年與交通部鐵道局簽約，在高鐵新竹站前特定區開發兩棟雙塔建築，作為辦公大樓與商場，南塔原設計四十層樓、北塔廿六層樓；鐵道局在都市設計審議時，認為南北雙塔高度與建築量體，冬至時會遮擋陽光，造成基地北側住宅區日照時間不足，最後雙塔都減為廿六層樓。