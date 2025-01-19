爭景觀權敗訴 法官問：影響什麼

十年前，距離台北市芝山岩不到二百公尺的岩山里至誠路住戶，許多是低矮的兩層樓建築，因附近建商蓋大樓發起抗爭，向法院爭取日照、景觀權卻敗訴，如今兩棟豪宅蓋好已兩年多，當年抗爭居民感嘆，現在兩大棟高樓拔地而起，像是「被插了兩柱香」。

「以前一日出，植物都能充分曬到太陽，隔壁大樓蓋好後，植物很難養」，住士林區岩山里五十多年的王先生無奈地說。

最近岩山里居民的群組又開始討論「又有建案要蓋了」，曾參與爭取日照景觀權的里長林美雯說，這兩年傳出雙溪河岸兩側又有建商要蓋高樓，新建案紛紛打出「景觀第一排」，除了景觀、日照更惡化，還擔心熱島效應讓原本冬暖夏涼的舒適感不見了。

居民說，當年連法官都不採納他們的主張，沒有人認為日照、景觀權是損害，反倒被法官問「建商在旁邊蓋高樓，會影響你們什麼權益？」若連法官都沒概念，還能夠寄望誰？

國父紀念館 周邊限高解禁

國父紀念館是國家紀念建築，被台北市府訂為直轄市定古蹟，周邊建築有限高規定，但從最早限高卅五公尺放寬至六十公尺，前年底又以周邊都更需求全面解禁。

「都更的商業利益之前，景觀權總被犧牲。」成大都計所教授林峰田說，都更換來好的生活環境與商業利益，經常與摸不著、不具體的景觀權衝突，政府明知景觀權很重要，國土署廿年前就在談景觀法，但就是很難過得了。

曾有國際媒體形容台灣都市景觀像「豬窩」，促使行政院一度提出景觀權立法；前立委邱文彥二○一四年曾提案立景觀法，但在立院卡關，不了了之；主因是當時對景觀定義沒共識，建築、土木等技師公會也認為，會被分掉專業利益，結果胎死腹中。

邱文彥說，景觀權應是人民的基本權利，卻沒有放在憲法內保障。政府若不訂定上位法令或指導綱領，很容易讓景觀失守，幾個城市正推動大都更，更值得重新檢視景觀權，「否則景觀消失，就回不去了」。

他舉例，前幾年蘭陽博物館模擬龜山島形貌設計，蓋得很漂亮，後來附近長出一棟突兀高樓，讓整體景觀相當不協調，就是沒景觀法的下場。另如當前大建設的離岸風電，在國外大多先規畫離岸風電的合宜落點，避免衝擊環境景觀；台灣因無景觀規範，導致風機在海邊、海上亂插一通。

沒景觀法 都計審議難把關

中原大學建築系教授王价巨也說，過去他參與都市設計審議，一直想守住大屯山天際線，但被質疑「天際線？看你站在哪個點看」，沒有景觀法，連審查委員都很難把關。

內政部國土署副署長徐燕興表示，還在通盤思考景觀法，且要多聽民間專業人士的意見。