《人吶，為什麼要跑步》總結19天1046公里 這一場就看你有沒有出發的勇氣！

一場瘋狂的「2025臺灣環島跑者圓夢計劃」，從過年前1/24開始，一直跑到2/11，連續19天，跑1046公里環島一周，我們先來看看每日里程安排：

*第一到五天：60/56/60/42.5/52.5 （第五天起就有人打退堂鼓，前五天已累計271K😬）

*第六到十天：51/55/60.5/54/62.3

*第十一到十五天：42.5/58.6/64.5/53.8/55.7

*第十六到十九天：58.1/57/49/50.855

等於連跑十九天超馬的概念，可以想像參加者有多狂！拋家棄子，整個農曆新年都在外跑步，不是家庭關係特別好就是特不好？😜

2025臺灣環島跑者圓夢計劃起跑前合影。 圖／作者提供

到底連跑十九天超馬的感覺是什麼？擁有五百多馬實力的跑者員外形容：好像掉進時間的縫隙，掉入了一個循環中，怎麼樣都出不來，每天都問自己：我是誰？我在哪裏？…週而復始的循環，每天從A點到B點，感覺每天都是噩夢，可是到第十九天跑到終點的時候，突然覺得是一場美夢，自己終於完成了一場美夢🤩🤩🤩

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第九天，從鹿野到金崙五十四公里。圖／段繼明提供

資深環台跑者、最會跑步的胖子 為跑者一圓跑步環台夢

這場十九天跑步環島活動的主辦人–新店安康高中數學老師邵敬一，自稱「全台最會跑步的胖子」，早在2011年就和幾個跑友跑步環台，在眾人不看好的情況下完成壯舉，2013年他又參加了一場十四天環臺馬拉松，總距離113XK，參加者包括六十多位臺灣和世界各地菁英跑者。但最終只有二十三位完賽，他回憶：「我看到的是地獄，看到人性最脆弱的一面，我沒有看到快樂，厲害跑者被活動的設計折磨到，相當脆弱，而且可能動不動就會崩潰，我想說有必要這麼痛苦嗎？那時就暗暗發誓，有機會要把心中理想的環島模式操作出來，隔年就成立了臺灣環島跑者聯盟協會。」💪🏻

邵老師辦理多場馬拉松累積能量，六年後開辦「2019臺灣環島跑者圓夢計劃」，他想，每天都有人徒步環島，要跟人炫耀跑步環臺，若是花三、四十天感覺沒那麼厲害，一定要在二十天內，聽起來就很了不起，距離超過1000K就更了不起，所以設計了「中圈環臺」。

參加第一屆活動的新加坡跑者製作了精美的圖文紀錄《1045 追夢的距離》。 圖／作者提供

2019年首屆的環臺跑步路線1045K，過程中歷經驚濤駭浪，邵老師嚇到了，十九天雖然每天都有意外，但通通化險爲夷，「覺得我們真的是運氣很好、好狗命！我將活動取名圓夢計劃，因為我是老師，辦活動有老師性格，希望別人好，讓來參加的人成就自己，我的夢就成就了。所以那時跟大家說我圓了你們的夢，我的夢也圓了，謝謝大家，以後不要再談環島這件事…」

沒想到，一位新加坡跑者完賽後，感動之餘，出版了一本圖文並茂的紀錄《1045 追夢的距離》，並以超過八小時的長談鼓勵邵老師再辦下去，成為超越對岸戈壁挑戰賽，能鼓勵華人企業家卓越成長的活動，再次觸動邵老師的一身熱血，「如果不只是辦給那些跑狂、跑癡、愛跑步的神經病，而能對華人世界有點幫助，我就願意再投入、重新設計活動…」

2025第二屆跑步環台第一天的路程就是60K起跳！ 圖／段繼明提供

2025再來一次 19天/1046K 跑步環島

2025年的第二屆「臺灣環島跑者圓夢計劃」，吸引六十九位跑者報名，其中十五人是繼2019年後再度參加，還有香港、馬來西亞跑者，甚至七十歲以上有三位，兩人74歲、一人73歲即將滿74歲，最後是編號3號，將滿74歲的這位全程完賽，創下全臺環島最高齡紀錄。

邵老師在去年1月底，比照活動差不多的時間，自己先開車繞一遍看路況，更在7月最熱的時候，跟夥伴從頭到尾走了一遍，「這次希望能向幾個知名馬拉松致敬，如路線特地繞到田中，向田中馬致敬。十九天中最長64.5K，最短42.5K，大家不要以爲42.5好像相對輕鬆，其實那是要翻越兩座山…；辦這場活動就是連續辦十九天比賽的概念，先規劃好什麼路適合跑左邊，什麼路適合跑右邊，基本上每五公里設一個補給點，每天有關門時間…」

2025第二屆跑步環台剛開始大夥兒精力十足。圖／段繼明提供

2025第二屆跑步環台剛開始大夥兒精力十足。圖／段繼明提供

第二屆重新調整過的路線中，在一處鄉道，讓跑者享受了將近30公里的山水畫，跑在國畫裡的感覺，「以前跑在台九線去看山，這次跑在中央山脈這一邊，去看台九線的海岸山脈，那個味道完全不一樣！」

沿途美景讓疲憊的跑者轉念，跑者員外就說：「痛苦一定會有，無聊一定會有，看看風景、找跑友聊天，或自己獨處，回到內心世界；這十九天把自己從小到大任何可以想起來的事情都回溯一遍了，很難得有十九天可以獨處，呵呵～就像說人家打禪七、行動禪…」

跑在蘇花公路上的天寬地闊，舒緩了環島跑者的心。 圖／段繼明提供

低溫寒流+風雨 第五日起陸續有人棄賽

由於2019年第一屆活動的六十六位跑者中，六十一人完賽，超高完賽率讓邵老師團隊輕忽了這一屆遭逢的低溫對跑者的影響，第四天遇上寒流、狂風暴雨，跑者得爬兩座山，於是從第五天開始，陸陸續續有選手感冒、拉肚子、腸胃不適…，有人不得不棄賽，眼看還有十五天的路程，邵老師對每日關門時間彈性處理，更苦笑自己快變成全臺灣最大藥頭，一位醫生跑者把準備的各式藥品通通交給邵老師，「我其實不太鼓勵人家吃藥，但那時覺得必須趕快捱過，我包包裡一大堆藥，哪裏痛我就給你吃什麼...」

最終完賽四十一人，完賽率59%。邵老師分享，這種長程多日賽，只有一個心法，就是「留」，每天至多只能用5分力，因為沒人知道隔天身體狀況或天氣會多糟；如果沒有留一半的力氣，即使只用了七、八成力，剩下的兩成力極有可能讓你隔天回不來。「很多跑者爲什麼後來放棄，或跑得很狼狽，因爲中間一段時間他們覺得狀況很好，就放肆衝了一下，好多都是這樣衝壞掉了…」

除了感冒身體不適，連日超馬也出現肌肉硬化，必須貼紮處理。圖／段繼明提供

「你準備的越充分、平常訓練得越紮實，環島到一半以後，就分出兩種：一種遊刃有餘，因爲身體已經適應，每天都習慣那個時間起牀，強度也讓身體產生習慣、肌肉產生記憶，就越跑越順；另一群人捱到一半以後就開始越來越狼狽…」

完賽獎牌，尺寸更比A4還大！邵老師開玩笑說，以後可以放在神明桌上。 圖／作者提供

每日男、女總一獎牌。圖／作者提供

跑步如何「無我、利他、覺醒」？

活動落幕，邵老師又陷入和戈壁挑戰賽相關的思考中，跑者之一的台大戈十八挑戰隊執行長安執，以親身經歷分享戈賽「無我、利他、覺醒」的精神，邵老師認為，團隊中的志工夥伴的確抱持無我、利他的精神服務跑者，但未來活動如何激發跑者也有這樣的覺醒？「我辦這一場至少折了十年的陽壽，如果活動能有更高的使命感，我願意再付出犧牲！」

邵老師與跑者合影。圖／「2025臺灣環島跑者圓夢計劃」群組相簿

跑過800多馬的邵老師，自從受傷後體悟跑步應回歸快樂的初衷，而非心中只有成績和公里數，「馬拉松應該更好玩一點！」他辦烏來馬，讓跑者體驗瀑布、原住民、櫻花和溫泉的美好，希望吸引跑者日後帶更多朋友家人到烏來；辦新店香魚川馬，讓人們理解新店原是全臺灣最大香魚產區，希望未來香魚能成為新店的IP，如同平溪的天燈。「透過活動中香魚苗的放流，讓大家重視這條河。越愛護這條河，生物才會永續，提升它的觀光價值，我的夢就是希望新北市政府能夠重視…」

邵老師為新店安康高中畢業生舉辦42K的「強行遠足」活動。圖／邵敬一提供

他更為新店安康高中畢業生舉辦42K的「強行遠足」，由有經驗的大人陪伴，體驗馬拉松，培養孩子「出發」的勇氣。

一部紀錄片《人吶，為什麼要跑步》今年下半年將在院線上映，把這位「狂人教師」的故事搬上大銀幕。「這個電影要傳達一個訊息：人們從來不缺夢想，缺的都是出發的勇氣。電影是拿跑步這件事做一個媒介，希望讓大家看到我們是一群勇敢的人，我們說了就去做，出發了，夢就圓了！」

「這部電影也不是要大家都去跑步，很多跑者迷上跑馬，把跑馬當成生活的全部，如果有一天不能跑，唯一的依靠消失了，會很糟糕；跑馬拉松應該是充電，得到滿滿正向能量後回到職場、家庭，讓你生活更好。」

這罐啤酒是怎麼回事？邵老師說當時沒拿好，剛好被攝影師拍到。圖／邵敬一提供

「人吶，為什麼要跑步？」理由可能百百種，邵老師心中理想的跑步，首要是健康快樂，以及，成為一股對自己、對社會更好的力量～

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