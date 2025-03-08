環島路跑／闊別數天重新再起跑 「自虐」後無減跑步的熱情

閉眼，腦內浮現的是身在城市中，交通燈前的秒數聲，郊外山中的風聲，雨下霧氣迷濛剩下的呼吸聲。雙腿自然擺動，像沒有感覺的。吸一口涼氣，在起步拱門下，別過數天，重踏跑道。

還有五天比賽，我目標是可以無傷到尾。今天由番路至田中，五十六公里。心情戰戰兢兢，小心翼翼地慢跑，專注放輕腳步，因右腿仍有微痛，不可再給大壓力。由於休息數天，體力是有點恢復，沒大意外地跑進田中，仍來的是一群小孩子的熱烈歡迎。我想起去年全機構參加田中馬，最吸引的就市民的熱情打氣支援，難怪一票難求。翌日再跑，天氣又再轉冷。且由於向北跑，平常跑到下午漸暖，今日只有愈來愈冷。沿途跑經不少茶園，明顯到達另一地區。

令我陷入跑環台的大難關。 圖／梁百行攝影

積累疲勞，重啟第二天已感倦意，可幸跑得保守，到終點豐原時仍持續慢跑保持體溫，完成58.5公里。冷風再襲，今早穿上所有衣服起步，怎料到天橋公路位置，攀升高處，地位開揚，大風刮起，體感極冷，雙手穿上手套仍是冰硬。別無選擇，只能逆風向前，體力急降，鼻水長流。不知扛了多久，開始下坡，看見遼闊的苗栗地區，重燃動力地完成57.5公里。代價是晚上傷風咳嗽重臨，我在想吃藥便令自己無力作賽，不吃又可能令病情惡化，會不會睡一晚休息便可，不用藥也可以呢？

吃下三顆藥，抱頭大睡。翌日醒來，感覺良好，就是渾渾沌沌的。起步，清爽清晨，遠眺村莊小河，背後山巒疊疊，晨霧層層，天空塊雲半散，朝陽透射的一點金光。在疲憊的開始下，我不停為自己打氣。明天便是最後一天，就讓自己享受當下。說來奇怪，費勁也跑不快，慢慢的，輕鬆心情到達龍潭。最後一天，再重新調整心情、飲食、跑姿。抬頭、挺胸收腹、擺手，注意腳步的用力點，聆聽自己的腳步聲，洗去十八天的記憶，歸零再學習跑步。輕快地跑著，欣賞美麗的日出、拍照、喝啤酒，回歸十九天前的時速七公里，到達台北。再次感激主辦團隊、志工、跑手...

台灣淡淡的鄉間之美。 圖／梁百行攝影

失敗於未能用雙腳再跑全程一圈，可幸曾經出發，重新了解自己。最可喜的是經過多天的「自虐」，無減跑步的熱情。