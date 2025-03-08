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環島路跑／退賽後的轉念 用旁觀者角度感受環台

聯合新聞網／ 百行跑為先／梁百行
退賽後嘗試以旁觀者角色感受賽事。 圖／梁百行攝影
退賽後嘗試以旁觀者角色感受賽事。 圖／梁百行攝影

自從決定退賽笫十天賽事，這表示放棄第二次的跑環台，即使之後日子重入跑道，今回就不是完整的用腳環台。

決定是不能讓自己後悔的，要面對自己在今次跑環台犯的錯誤，亦不想將自己的錯誤造成更大的傷害。首先練習不足，儲不夠里數。十九連日超馬，每月最少也要練習四百公里，因實戰是一星期已跑三百五十公里以上。而我單月卻不到二百公里，能連超馬九天過五百公里已是超壓。加上每天回來處理保養還是不夠，且第七天不自覺地跑比均速快，以致負苛過大，右腳承受不了。當下停賽，既不想像以往比賽般硬頂，亦不想讓腳傷惡化擴大，我決定待腳傷不痛才再上跑道。

進入「休養期」，除要養腳傷，肚屙、咳嗽便接種而來。自金崙到屏東楓港第三補給站上車後，去屏東東港、高雄內門、嘉義大埔、嘉義番路，都以駕駛大會汽車進行。早上我如其他跑手同一個時間到集合點、寄行李，但不是檢查有否帶上前後號碼布、晶片手帶、電話、水樽、頭燈，而是通知今天棄賽。

車過小路發現太陽花向日葵田，驚艷收獲。 圖／梁百行攝影
車過小路發現太陽花向日葵田，驚艷收獲。 圖／梁百行攝影

跑出大門，看到的是攝影師拍攝起步跑手，由主觀鏡變成廣角鏡。心微酸，也得學習面對，用隨心、樂觀、躲懶、厚顏的心情，嘗試用另一旁觀者的角度感受環台這回事。早上接載同樣當天棄賽的跑手由起點到終點，沿途為作戰中的跑手打打氣，協助補給站，幫手運送一些物資等。亦嘗試了解跑手起跑後主辦及攝製隊的工作、物資行李的運送、補給站的溝通及運作。

我感受到團隊對跑手的細心，背通所有跑手的名字、哪位素食、哪位喜歡吃甚麼、買點生果讓跑手健康、早上冷天將茶煮熱、下午加冰塊甜品、關顧尾後跑手……以往也許知道，但今回冷眼旁觀，感受卻特別深。

旭日初昇的美景。 圖／梁百行攝影
旭日初昇的美景。 圖／梁百行攝影

今早起來體感不錯，打算明天從新起跑。決定後今天仍得如常驅車到補給站打氣，所有跑手已經跑過後，車駛到嘉義大埔橋。眼前旭日初昇，群山疊疊，煙霧重重，藍天鱗雲，碧綠水帶，兩岸山崖。我們一群主辦、攝製、醫護、今天退賽的，都給美景懾呆。眾人定著，良久不動，心卻觸動。

跳島777

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