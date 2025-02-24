環島路跑／二次跑環台紀行之乘風破浪

第四天是環台最短兩天的其中一天，由羅東到南澳「只有」42.5公里，要跑過兩座山，總攀升910米。左腳板底部微痛，在姿勢上調節，一步一步的跑過半馬，開始跑進聞名的蘇花公路。跑入隧道，人在車道邊的石壆上跑，汽車便在身旁飛過。偶爾大卡車駛過隆隆巨響，心跳立時飆升，感覺擦肩而過。今天大上大落，但視覺豐富，沿海岸線的山勢海岸美不勝收。而且，那腳底的痛楚竟然消失。翌日再戰蘇花，目標花蓮新城，52.5公里但總攀升1289公里，今天要穿過十多條隧道。四時多起床，六時出發，是日只有七度。早起的辛苦，每每有動人的日出收穫。跑在蘇花，沉浸在遼闊天際、碧藍大海和氣勢斷崖中。我不喜歡冷，跑起來清涼卻令步伐輕爽。跟著三天跑花蓮，新城、鳳林、玉里，環台至今，跑過很享受的七天，共377公里。

第八天由玉里到台東鹿野，60.5公里。冒雨起跑，濕凍難耐。跑在海岸山脈和中央山脈中間，滿山雲霧瀰漫。詩意景致，補償點點肉體上的疲倦，可是右腳前脛骨的微痛卻伴著隨到鹿野。跑環台到第九天，仍是下雨天，起步感腳痛，只能再放慢腳步，終守不住約八分鐘一公里的速度。每況愈下，只能勉強完成今天54公里到金崙，環台跑掉491.5公里。第十天，今天大挑戰62.5公里，攀升936公里。右腳髁腫脹，應是前脛骨發炎，加上昨晚整夜難眠，體力下降。現在並無選擇，只可用走路方法完成今天路段。限時以每小時5公里計算，即十二分鐘一公里。我全神貫注，嘗試放輕腳步，可是速度卻愈來愈慢，右腳亦愈來愈痛。慚慚地由十到十一到十二分鐘一公里，再失守十二大關。到第二補給站，速度更慢，我在認真考慮，今天能否完成。人生交叉點，花卻很多努力才能騰出十九天來台，放棄不少重要工作會議，過今天便完成超過一半，剛跑過500公里，但原意的「超馬日常」因受傷已告失敗，我從未放棄過比賽，如何面對其他跑手，放棄原因可以很多但堅持的一個便夠，我是否要學懂對自己身體好一點……

到第三補給站，我跟主辦人說，今天退賽！

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作者簡介:

全城街馬聯合創辦人及行政總裁，愛工作、襌修、喝酒、跑遊，跑環台、沙漠——長跑野人享受經歷。