快訊

對弈輸1子捐1萬美金！曹興誠遭爆1500萬欠30年 清大證實未收到

中壢運動公園區段徵收完工啟用 市長張善政宣布蓋桃園巨蛋

民調／5成6民眾認大罷免弊大於利 這三人遭指幕後推手

聽新聞
0:00 / 0:00

環島路跑／二次跑環台紀行之乘風破浪

作者／ 百行跑為先: 梁百行
池上中央山脈的淒美。作者提供
池上中央山脈的淒美。作者提供

第四天是環台最短兩天的其中一天，由羅東到南澳「只有」42.5公里，要跑過兩座山，總攀升910米。左腳板底部微痛，在姿勢上調節，一步一步的跑過半馬，開始跑進聞名的蘇花公路。跑入隧道，人在車道邊的石壆上跑，汽車便在身旁飛過。偶爾大卡車駛過隆隆巨響，心跳立時飆升，感覺擦肩而過。今天大上大落，但視覺豐富，沿海岸線的山勢海岸美不勝收。而且，那腳底的痛楚竟然消失。翌日再戰蘇花，目標花蓮新城，52.5公里但總攀升1289公里，今天要穿過十多條隧道。四時多起床，六時出發，是日只有七度。早起的辛苦，每每有動人的日出收穫。跑在蘇花，沉浸在遼闊天際、碧藍大海和氣勢斷崖中。我不喜歡冷，跑起來清涼卻令步伐輕爽。跟著三天跑花蓮，新城、鳳林、玉里，環台至今，跑過很享受的七天，共377公里。

第八天由玉里到台東鹿野，60.5公里。冒雨起跑，濕凍難耐。跑在海岸山脈和中央山脈中間，滿山雲霧瀰漫。詩意景致，補償點點肉體上的疲倦，可是右腳前脛骨的微痛卻伴著隨到鹿野。跑環台到第九天，仍是下雨天，起步感腳痛，只能再放慢腳步，終守不住約八分鐘一公里的速度。每況愈下，只能勉強完成今天54公里到金崙，環台跑掉491.5公里。第十天，今天大挑戰62.5公里，攀升936公里。右腳髁腫脹，應是前脛骨發炎，加上昨晚整夜難眠，體力下降。現在並無選擇，只可用走路方法完成今天路段。限時以每小時5公里計算，即十二分鐘一公里。我全神貫注，嘗試放輕腳步，可是速度卻愈來愈慢，右腳亦愈來愈痛。慚慚地由十到十一到十二分鐘一公里，再失守十二大關。到第二補給站，速度更慢，我在認真考慮，今天能否完成。人生交叉點，花卻很多努力才能騰出十九天來台，放棄不少重要工作會議，過今天便完成超過一半，剛跑過500公里，但原意的「超馬日常」因受傷已告失敗，我從未放棄過比賽，如何面對其他跑手，放棄原因可以很多但堅持的一個便夠，我是否要學懂對自己身體好一點……

到第三補給站，我跟主辦人說，今天退賽！

作者提供
作者提供
作者提供
作者提供

作者簡介:

全城街馬聯合創辦人及行政總裁，愛工作、襌修、喝酒、跑遊，跑環台、沙漠——長跑野人享受經歷。

跳島777

相關新聞

環島路跑／二次跑環台紀行之乘風破浪

第四天是環台最短兩天的其中一天，由羅東到南澳「只有」42.5公里，要跑過兩座山，總攀升910米。左腳板底部微痛，在姿勢上調節，一步一步的跑過半馬，開始跑進聞名的蘇花公路。跑入隧道，人在車道邊的石壆上跑

環島路跑／二次跑環台紀行之出發的勇氣

由泰國曼谷直飛台北，誤點結果晚上八時半才到達酒店。在前台取跑手物資後便匆匆外出吃晚餐，十時半趕回房間開視像會議，到十一時半才完成，趕忙收拾明早的比賽裝備。早上四時許起來，梳洗收拾，勉強趕及五時五十分到

19天環島圓夢計畫Day6／從新城到鳳林變天 跑者展現理解與包容

花蓮的鳳林是一個小型的城鎮，而主辦人邵老師選擇在鳳林設點，背後有其深刻的意義。這裡曾是台灣人鍾萬統先生的起點，當年他展開了徒步環島的旅程，並成為歷史上首位成功步行環島的人。他還曾獲得日本天皇頒發的「台

19天環島圓夢計畫Day5／從南澳到新城 跑者體驗花蓮「明天過後」場景

在第五站賽道前20公里處，有著山海相依，湛藍的海面與晴朗的天空交織成一幅映入眼簾的詩畫。這對跑者來說毫無疑問的是場視覺饗宴。 新蘇花改的開通吸引了大部分車流，然後本次的賽道則避開車水馬龍，選在車

19天環島圓夢計畫Day4／從羅東到南澳42.5公里距離最短卻不輕鬆 跑者得翻過兩座山！

來到第四天，賽程從羅東出發，終點站則設在南澳，全程42.5公里。今天堪稱19天賽事中，距離最短的。 在前一晚，賽事主辦人邵老師在講解今日賽程的注意事項時，打趣地對所有跑者說：「你們常常跑全程馬拉

19天環島圓夢計畫Day3／福隆到羅東又是60公里！熱情志工完成12站補給任務

來到了第三日的賽程：從福隆到羅東，總里程數一樣為60公里。主辦單位要完善賽道上的補給站，著實是超不易的事！ 首先，補給站的設定，在每場距離這麼長的賽程上，平均每4到6公里，就要找出合適設立補給站

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。