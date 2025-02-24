環島路跑／二次跑環台紀行之出發的勇氣

由泰國曼谷直飛台北，誤點結果晚上八時半才到達酒店。在前台取跑手物資後便匆匆外出吃晚餐，十時半趕回房間開視像會議，到十一時半才完成，趕忙收拾明早的比賽裝備。早上四時許起來，梳洗收拾，勉強趕及五時五十分到大堂集合。給大會寄存行李，檢查隨身必需物資，如頭燈、水壼、手機、反光背心、前後號碼布。酒店門外所有跑手已經準備就緒，一聲開始，對我來說沒多儀式感的沉澱下，展開十九日跑環台灣之旅。

今次已是第二屆舉辦，我亦是二次參加。感覺仍然是有沒掌握，重複提醒自己要注意每一個小節，不可大意才能完成。主辦人邵老師在首跑前娓娓道出今屆主題是「出發的勇氣」，只要敢去跑，你便成功進入環台體驗。這次是我第三次環台，第一次以單車遊歷十二天，第二次是首屆環台圓夢計劃，第三次便是現在。朋友說這麼自虐的十九天連續超馬，共跑1,046公里，怎麼會來第二次？也許是能與台灣跑友重聚的溫暖，也許是嘗試將長跑變成日常。

首日由台北萬華區出發，以基隆河為伴，首站金山，全長60公里。我以輕鬆心情，沿途拍照，重遇多位台灣跑友。難得是熟悉的志工面孔，仍是那樣親切動人。我時速約7公里，結果按部署達標以九小時完成。第二、三天金山到福隆，福隆到羅東，繞過基隆港，沿海岸公路進入宜蘭。感受著由鬧市進入東海岸的怒海，再跑入寧靜宜蘭田間的景致。這是環台吸引之處，繞着台灣跑，由北至南，由東到西，你可漸漸感受到不同地區的變化。

宜蘭地區的田間恬靜。作者提供 東海岸的怒海釣友。作者提供

第二天完成56公里後左腳腳背有微痛，趕忙揸藥按摩。翌日起跑雙腿良好，可是感覺睏極。是跑第三天的疲累，還是因訓練不足，距離太長？原意堅持時速七公里左右，約八分鐘一公里。可是卻慢慢落後至八分半、九分……結果以九小時半才到達第三站羅東。飯後發覺左腳腳底疼痛、微腫，回房立即治療。揸藥按摩後，落地仍感痛楚。明天是羅東去南澳42.5公里，要攀過兩座山。上下坡腳板受力尤甚，心情不其然擔心起來……

作者簡介:

全城街馬聯合創辦人及行政總裁，愛工作、襌修、喝酒、跑遊，跑環台、沙漠——長跑野人享受經歷。