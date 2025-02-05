19天環島圓夢計畫Day6／從新城到鳳林變天 跑者展現理解與包容

花蓮的鳳林是一個小型的城鎮，而主辦人邵老師選擇在鳳林設點，背後有其深刻的意義。這裡曾是台灣人鍾萬統先生的起點，當年他展開了徒步環島的旅程，並成為歷史上首位成功步行環島的人。他還曾獲得日本天皇頒發的「台灣一週走破者」紀念背帶，至今這些珍貴的文物都保存在鳳林鎮的客家文物館內。雖然環島賽跑的選手們抵達鳳林時正逢除夕，無法親自參觀這些具有歷史意義的遺物，但當他們聽聞鍾萬統的事蹟後，都深受感動。儘管時代不同，但他們與這位先輩懷抱相同的夢想，並且正勇敢地實現著它。在小編我看來，這正是對台灣熱愛的最佳詮釋，就算是經過了時間的更替，都不會改變。

從花蓮新城站出發，沿途可說是萬里無雲、晴空萬里阿！不過，當跑者跑進鹿野，天空的積雨雲已開始增多，雲層漸漸變得厚重。隨著賽事進行，晴天轉為陰天，並夾雜著綿綿細雨。對於台灣人來說，這種天氣變化可說是習以為常了！一天之中隨時穿脫外套，也變得是很自然的事情！

但，對來自香港與馬來西亞的跑者來言，如此變化萬千的天氣無疑是一種挑戰。加上最近各種病毒盛行，跑者的健康狀況也引起主辦方的關注；果不其然，有已有好幾位開始出現腸胃不適或發燒感冒的症狀。

「環島跑」，身體的些許異樣無疑都會讓跑步過程變得更加艱辛。長時間的持續運動不僅消耗體力，伴隨而來的可能就是免疫力也下降。在這窘迫的狀態下，「環島跑」對於每位跑者都是一場身體與意志力的極限戰鬥。

主辦單位必須時刻關注每位跑者的體能狀況，根據不同情況調整並給予每日的補給。例如：當天的天氣是需要提供冷飲？還是熱湯？哪種固體食物適合？還有，是否需要為某些選手提供針對腸胃狀況的客製化食物？所有細節都需要細心安排及顧及。而志工們也會在每日的工作群組中，即時更新選手的狀態，確保每個補給站的志工能夠在選手經過時，即時關心他們的需求。

萬能的志工 每天變化著料理，因應環島跑勇士們的需求。 圖／主辦單位提供

這份觀察入微的覺察，使得環島賽事顯得更加可貴迷人。儘管相處的時間只有短短六天，但選手與選手之間，志工與選手之間，彼此間的關心與支持，讓整個團隊充滿溫暖與凝聚力，宛如一個大家庭。

雖說，過程中會因人力調度或溝通協調產生些小摩擦，但由於大家都懷抱著共同的夢想，這些小事很快就會被理解與包容，不會成為彼此心中的障礙。是啊，人多美！就這樣，所有懷抱環島夢想的跑者，明天將繼續努力狂奔著～