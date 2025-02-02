19天環島圓夢計畫Day5／從南澳到新城 跑者體驗花蓮「明天過後」場景

在第五站賽道前20公里處，有著山海相依，湛藍的海面與晴朗的天空交織成一幅映入眼簾的詩畫。這對跑者來說毫無疑問的是場視覺饗宴。

新蘇花改的開通吸引了大部分車流，然後本次的賽道則避開車水馬龍，選在車流稀少的舊蘇花公路上，這裡空氣清新、鳥語花香，縱使是上坡路段，也讓人跑起來格外輕鬆愜意。

接下來的15公里，隨景的變化，跑者彷彿進入了一個明天過後的災後的荒蕪世界。

舊蘇花公路和仁至清水的路段，經歷了2024年的403大地震，坍方與落石情況嚴重不堪，至今仍處於封閉狀態。

因應環境變遷，賽道改為經過新蘇花改設置的仁水隧道，這條隧道在本次環台前皆未開放給過路的行人通行，步行的人就是得走舊蘇花公路的。在2024年11月，仁水隧道開放行人通行，讓此次參與環台勇士於似乎成了第一批通過這條仁水隧道的跑者。

曾經風景如畫的和仁、清水、崇德一帶，因地震和颱風的影響，山體崩塌，土石滑落，綠意盎然的山景變得猶如明天過後的場景，殘破不堪的程度絕非筆墨輕易形容。

尤其，當跑者一邊經過那些坍方的大塊落石，腦海中不禁浮現出403那天宛如天崩地裂的災難發生時的場景。迫近災難現場的震撼感，是遠遠超過你坐在汽車疾駛而過眼前所經歷的。

接下來的匯德隧道，除了受到403大地震的重創外，2024年10月的颱風帶來的土石流又對它造成了大面積破壞。儘管路面經過清理，但隧道內依舊泥濘不堪。當跑者再次與403震後的災難現場這般接近時，不禁感嘆，人類在大自然面前是多麼渺小，這股不能小覷反撲的威力，正是在你我周圍的大自然。

每天補給站中最重要的午餐站 負責烹煮食物的二位大廚級志工。 圖／主辦單位提供

第六站的終點是花蓮的新城鄉。新城鄉曾因靠近熱門景點「太魯閣國家公園」而熱鬧非凡，由於地震與颱風對「太魯閣」地貌的破壞，使得遊客數量銳減，讓這個小鎮顯得十分冷清。由衷希望花蓮能不再遇災，並早日恢復昔日美景。

今天的女總一果然還是步伐輕快的姜沁妤，男總一則經常變動。隨著賽程的進行，勇士的疲憊感愈發明顯，尤其花東地區大部分是山路，已有選手開始萌生放棄的念頭。參賽的69位選手中，到第五站已有二位選手選擇休息，並決定不再繼續參賽。

小編相信他們心中一定有許多不可言喻的情感，但學習聆聽自己身體的聲音，選擇不再勉強自己體力透支。「放棄」需要的絕對是莫大的勇氣，相信這般勇敢絕不亞於「堅持」，不管如何，我們都應該為此喝采！