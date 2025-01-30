19天環島圓夢計畫Day4／從羅東到南澳42.5公里距離最短卻不輕鬆 跑者得翻過兩座山！

來到第四天，賽程從羅東出發，終點站則設在南澳，全程42.5公里。今天堪稱19天賽事中，距離最短的。

在前一晚，賽事主辦人邵老師在講解今日賽程的注意事項時，打趣地對所有跑者說：「你們常常跑全程馬拉松，覺得42.5公里沒什麼大不了。所以當你們聽到明天的里程是『四字頭』，一定會覺得超開心，想著應該比前兩天輕鬆很多。但我要告訴你們，錯了！雖然是十九天中最短里程，但明天得爬過兩座山，怎麼可能輕鬆！？」

今天終點設在花蓮的南澳鄉，這小鎮沒大飯店，只有零星分散的民宿，而且每間民宿的房間數量也不多。因此，選手和志工加起來近百人，只能分散入住四家民宿。光是住宿安排、行李運送和選手接駁，就需要大量的溝通與協調。

儘管有緊密的事前規劃，但總有突發狀況，甚至可能接連發生意外。在這樣的情況下，會場工作人員的臨場應變能力和情緒管理就變得相當重要。即便有時候EQ管理失衡，會不小心使彼此對話變得衝動些，只要大家冷靜下來，就能找到解決問題的替代方案，儘管方案不盡完美。但那是大夥的集思廣益。

萬能志工在會場幫跑者剪頭髮。 主辦單位提供

身為紀錄賽事的小編，我不得打從心底欽佩活動志工。他們每天必須面對緊湊的工作，且每天幾乎無法得到充分的休息，卻仍然願意全心全意地照顧選手，成為他們完成環島夢想的幕後推手。如果沒有這群志工無私奉獻、彼此之間的深厚友誼，以及為幫助跑者圓夢而燃燒的熱血，這19天的活動是幾乎無法成行的。

要爬越兩座山，對選手來說，真的是項艱難的挑戰。雖然今天的總里程只比標準馬拉松多出一點，但選手們完成賽程的平均時間卻比一般馬拉松多出三個小時。累積了三天的疲憊，選手體力開始出現疲憊的狀況。

主辦單位為此特別聘請三位物理按摩師，來拯救選手多日賽的疲勞身軀。在比賽結束後，選手可以預約按摩服務，舒緩肌肉的疲勞、不適，及處理因摩擦而起的水泡。

如此貼心安排，想必能更迅速幫助跑者恢復體力，迎來明天的賽程挑戰。這個時候，跑步跟前3天比起來有了不一樣的「人味」。加油吧，明天下一站！