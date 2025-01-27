19天環島圓夢計畫Day3／福隆到羅東又是60公里！熱情志工完成12站補給任務

來到了第三日的賽程：從福隆到羅東，總里程數一樣為60公里。主辦單位要完善賽道上的補給站，著實是超不易的事！

首先，補給站的設定，在每場距離這麼長的賽程上，平均每4到6公里，就要找出合適設立補給站的地點，為選手提供飲食及受傷處理。像是今日的羅東賽道，總距離60公里，因此賽道上總共需要12站補給站。

再來是人力安排，1個補給站至少需求2個人力，來負責處理食物、烹飪食物、供應飲料等等。且因為賽道距離過長，這時就需要在賽道中安排午餐站，讓跑者可以先飽餐一頓，才有力氣繼續賽程。

說說今天羅東的賽程，這12個補給站，少說就要24位志工。但本次來參與環島全程19天的協會志工，人數卻只有20位，扣除起終點會場所需的人力後，根本不夠賽道上補給站需求人數。

這時主辦單位就得開始號召台灣全省各地的朋友友情支援，加入成為賽道補給站的志工。這樣才能完善每日賽道上，提供飲食補給的任務。

來幫忙的朋友，有些是本次參與環台賽事跑者的好友，也有是看到這個需求，雖不熟識，但願意捲起袖子義務幫忙的愛跑人士。

這群人的熱血支援，不只來自於友情，也來自於對跑步的熱愛。雖然自己此次無法一起跑步環台，也希望藉由自己的力量，來協助朋友與其他的跑者圓夢。

隨著寒流的逼近，人的體感溫度，明顯的下降。還好有補給站人員貼心準備的熱湯、熱飲，讓跑者可以暖暖身體。

賽程最後，第三天的成績，果不其然，女生的第一名還是姜沁妤。她的腳程之快而穩定，真是讓小編由衷佩服。

男生的第一名，是速度快慢收放自如的林增田大哥。令小編折服的是，林大哥說：在跑步途中，他不只到傳統市場去逛了一圈，還在進羅東市區時跑錯路又折回，又在補給站上吃了不少好料。天啊！這樣竟然還能奪冠！

因為跑步，所串起人與人之間的連結，是如此深厚！可以完全不計得失， 伸出友誼之手，來互相幫助。這股暖流，無疑是環島跑步之旅中，最美麗的風景！「人吶，為什麼要跑步？」，這一刻小編有了更深刻的體悟！