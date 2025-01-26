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19天環島圓夢計畫Day2／從金山到福隆56公里！迎接挑戰 快樂地奔跑吧

聯合新聞網／ 綜合報導

微陽探頭伴隨著低溫涼意，這是今天迎接跑者的好天氣，天氣預報的微失準，讓清晨僅飄起一點點細雨，而後便放晴微笑了。

雖經過金山的60公里的考驗，各路好手今晨仍活力滿分，竟比昨天更早完成出發前的準備工作。就這樣同樣的68位好手在清晨六點準時起跑，挑戰從金山到福隆的56公里賽程。

在路跑的過程中，難免因不熟悉當地地形不慎發生意外的小插曲。今天奔往福隆的賽程裡就有2位選手不慎跌倒，分別撞傷了手和膝蓋。

68位好手在清晨六點準時起跑，挑戰從金山到福隆的56公里賽程。圖／主辦單位提供
68位好手在清晨六點準時起跑，挑戰從金山到福隆的56公里賽程。圖／主辦單位提供

印象深刻的是，其中1位選手在摔倒的原因竟是因見到了活動主辦人「邵老師」，興奮地想要跑向他討個抱抱，結果不小心絆倒，摔了個狗吃屎的姿勢。幸好距離補給站不遠，很快就得到了醫療人員「梅子」的處理和包紮。這幕卻意外成為跑者沿途的話題，他們都笑說，邵老師魅力怎麼會這麼大呢！

福隆站的第一名選手，依然是昨天的金山之冠，女跑者姜沁妤。她以6小時5分鐘的驚人成績完成了56KM的挑戰，表現可圈可點！

小幫手都不禁對她未知17天的賽事充滿了是否場場奪冠的期待了。

活動同時也是全程跑者呂寶麟（綽號「小野馬」）的生日。為慶祝這個特別的日子，他與所有參賽者、工作人員分享了兩個生日蛋糕。

來自香港的跑友們。圖／主辦單位提供
來自香港的跑友們。圖／主辦單位提供

晚餐後，所有人圍在一起為他慶生，並開心唱起三種語言的生日快樂歌為他開心祝福。來自不同地區的跑者，有些是因為長期參加路跑賽事而認識，有些則是在這場賽事中相識，無論如何，因為對跑步的共同熱愛總能迅速拉近彼此的距離，因著有共同興趣，所有跑者就像這個大家庭的一份子，缺一不可。

「人啊，為什麼要跑步？」看到晚上的歡樂氛圍，小幫手不禁自問，我想其中重要原因，就是能透過跑步結識更多志同道合的朋友，一起迎接明天的挑戰，快樂地奔跑吧！

跳島777

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