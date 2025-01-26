19天環島圓夢計畫Day1／68位跑者萬華跑到金山 60公里賽事三長

114年1月24日，清晨六點，68位帶著雀躍心情的跑者勇士從台北花園大飯店正式出發，開始了他們的環島挑戰，踏上圓夢的旅程！第一站迎來的挑戰便是一路跑到新北金山，總里程60公里。

68位跑者起跑前合影。 圖／主辦單位提供

儘管在前一天的行前會上，主辦人邵老師已詳盡介紹了賽事安排，但清晨微涼的空氣中，許多選手似乎未完全清醒，使得出發前的檢錄、寄物、拍照...流程略顯繁瑣。志工也在忙碌中摸索著如何使流程更順暢，這使得第一天出發前的準備工作顯得有點慌亂。還好慌忙的一切並未影響選手們的熱情與信心，大家依舊以高昂的士氣迎接這段長達60公里充滿未知的旅程。

活動開始前，參賽貴賓台灣開廣董事長蔡晉暉幽默地分享自己參賽的心情：「與我一起參賽的朋友都希望能順利完賽，然而我只有一個簡單的目標就是『能順利參賽』就心滿意足，充滿感恩。」

蔡董難得幽默不僅使台下的跑者各個會心一笑，也讓這時正摩拳擦掌的跑者在起跑線前感覺心情清鬆不少，帶著愉快雀躍的心地迎向這場未知的艱難。

賽事進行與成績

首位男女選手分別以6小時40分鐘的佳績共同抵達金山終點。 圖／主辦單位提供

老天作美，今天的天氣格外晴朗，氣溫涼爽宜人，無疑是參賽跑者最喜愛的跑步條件，跑者的心情似乎也隨著這股天賜的天候，顯得格外愉快，步伐不自覺也變得輕盈起來了。最後一位選手也在起跑後約1個小時30分鐘，就成功抵達距離起點9公里處的第二補給站。第一天台北到金山的賽事最終，首位男女選手分別以6小時40分鐘的佳績共同抵達金山終點。

比賽過程雖順利，但選手的體能情況著實令人擔憂。金山60公里的賽道，是環台19天賽程中排名第三的長距離挑戰。儘管選手在一開始都展現出強勁的表現，也不禁令人擔心，一開始跑得過快，很有可能會在接下來的比賽裡，因乳酸積累和疲勞感上升而讓賽事添加未知的艱難。

未來挑戰與展望

今天的起跑雖相當順利，且選手的表現十分出色，但環島馬拉松的挑戰才剛開始。這將是場為期19天、每日挑戰超馬極限的比賽。

對選手來說，如何保持穩定的體能狀態，避免過早消耗過多體力，將是接下來賽程中選手力量與智慧的考驗。每位選手無疑的都不斷想突破自己的極限，這種對夢想的堅持，成為了他們克服所有困難的強大支撐力。

願68位選手在接下來的賽程中，皆能保持最佳身心的狀態，持續朝著環島的終點邁進，且在每一天的努力中，收穫到眼前美景、成就與喜悅。