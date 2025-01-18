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陸開放赴台團隊遊 蔣萬安：希望中央能接到這一橄欖枝

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
去年雙城論壇在台北舉行，台北市長蔣萬安（右）與上海副市長華源（左）當時在歡迎晚宴上一同舉杯向出席貴賓們致意，展現觀光成果。（本報資料照片）
去年雙城論壇在台北舉行，台北市長蔣萬安（右）與上海副市長華源（左）當時在歡迎晚宴上一同舉杯向出席貴賓們致意，展現觀光成果。（本報資料照片）

大陸文化和旅遊部昨公告，回應台灣基層民眾和旅遊業界熱切期盼，增進兩岸同胞利益福祉，大陸方面將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊。對此，台北市長蔣萬安下午參加台北年貨大街「後華地」走街受訪指出，樂見其成，台北市都已經做好準備。

蔣萬安說，最重要其實希望這一次中央能夠聽見民眾的心聲，特別在旅遊業近期其實非常地蕭條、不景氣，希望中央能夠接到這一枝善意的橄欖枝，地方政府也都會做好準備，大家都希望能夠提升觀光，幫助到相關觀光產業。

陸客

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