「把壓力丟給台灣」恢復陸客團赴台旅遊 學者：北京擬拿話語權

中國文化和旅遊部（文旅部）宣布將於近期恢復福建、上海居民赴台團體旅遊。學者評估，北京試圖突破兩岸停滯僵局，也透過單方面政策操作拿到話語權，將壓力球拋給台灣政府。

中國文旅部17日上午8時宣布，將於近期恢復福建、上海居民赴台團體旅遊，目前各項工作正在積極籌備中，希望兩岸旅遊業界加強溝通對接，為大陸居民赴台團體旅遊提供優質的服務和產品。

成功大學政治學系教授王宏仁18日對中央社剖析，中國文旅部宣布將開放陸客團來台旅遊，這是延續上海市副市長華源於雙城論壇的宣布。北京有意突破兩岸停滯或甚至是倒退的僵局，透過觀光開放做為一個打破僵局的方式。

王宏仁認為，這也是北京對於美國候任總統川普（Donald Trump）即將就職的對應作為，中國對於川普重返白宮蒙受一些壓力，北京必須更加強對於台灣的軟硬兩手策略，所以利用觀光開放做為「軟的一手」的方式。

「不過他們不做小兩會溝通協商」，王宏仁指出，目前訊息看起來，北京儘管希望突破兩岸僵局，不過不願意循觀光小兩會（台旅會、海旅會）協商，由於小兩會背後有官方色彩，北京基於政治前提，拒絕利用觀光小兩會溝通。

王宏仁認為，北京試圖突破兩岸僵局的意思明顯，將球拋給台灣；一旦台灣政府有其他聲音的時候，可以順而將觀光卡關問題歸咎台灣。推估福建、上海來台團體旅遊有試點性質，倘若推動順利，後續有可能再開放其他城市。

中華亞太菁英交流協會成員王智盛對中央社指出，北京評估開放陸客團來台旅遊是有延續性的，先是由華源在雙城論壇宣布推動上海居民赴台灣團體旅遊，接著再由中國文旅部宣布相關訊息，這是有計畫的、很縝密考量的規劃。

王智盛觀察，表面是推動兩岸交流，不過這也是北京盤點哪些政策是其可以單方面執行的結果，透過這些政策達成對台施壓目的，例如北京期盼台灣解除赴對岸旅遊「禁團令」，倘若未能如願，北京可以將阻撓兩岸交流的責任歸咎於台灣。

「北京搶得先機先開放，把壓力丟給台灣」，王智盛指出，中國文旅部宣布推動福建、上海居民赴台團體旅遊，台灣政府若有其他意見，將會背負阻撓兩岸交流的罪責，目前話語權落在北京手上；在這個時間點宣布觀光措施，當然也有做給美國看的味道，證明北京沒有阻撓兩岸交流。

王智盛指出，北京拒絕循觀光小兩會溝通觀光事宜，主因在於觀光小兩會有官方色彩，這樣將會導致「沒有政治前提還是可以交流」現象。

王智盛強調，北京的考慮是「以小人之心度君子之腹」，旅遊涉及人身安全、觀光品質等細節，相關問題確實需要觀光小兩會等機制加以討論、給予保證，「北京想的都是政治問題，我們想的是怎麼為兩岸民眾」。