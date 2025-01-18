籲民進黨順應民意 陸海峽時評盼解除「禁團令」：別拿小兩會當擋箭牌

大陸文旅部昨宣布將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊，中央廣播電視總台台海之聲今天發表海峽時評指出，大陸主動釋出善意，民進黨當局應順應民意、回應善意，儘早解除「禁團令」，撤除兩岸旅遊障礙。而不是拿兩岸旅遊「小兩會」是否溝通當擋箭牌、生新事端。

評論並說，在民進黨當局不斷拖延、阻礙的情況下，大陸依然決定恢復閩滬居民赴台團隊遊，表明大陸方面是真心為台灣同胞謀利造福的「行動派」。

評論稱，島內民眾熱切渴盼兩岸旅遊「破冰」久矣。自2020年2月民進黨當局以「防疫」為由禁止大陸人士入台後，島內旅遊業已經苦苦支撐數年「寒冬」，苦不堪言。

文章說，其間民進黨當局不顧島內民眾特別是旅遊業者福祉，為一己政治私利，叫停島內旅行社經營赴大陸團隊遊業務，屢屢破壞兩岸交流往來、蓄意升高兩岸對立對抗，讓本應是尋常事的兩岸旅遊變得異常艱難，台灣觀光產業變成「觀光慘業」。

但評論進一步說，在民進黨當局不斷拖延、阻礙兩岸旅遊恢復正常化的情況下，大陸方面依然決定於近期恢復閩滬居民赴台團隊遊，再次表明大陸方面始終秉持「兩岸一家親」理念，是真正支持推動兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化的行動派，是真心為台灣同胞謀利造福的行動派。

文章說，善意需要堆疊，方能帶來良性互動。大陸方面恢復閩滬居民赴台團隊遊，無異於為兩岸同胞送上一份順民意、暖民心的新年禮物。多家島內媒體第一時間以「陸客要來了！」「快來台灣玩！」等為題進行報導，花蓮等地旅遊業者興奮表示「我們準備好了」。許多島內民眾喊話民進黨當局應摒棄政治操弄，順應島內要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意，撤除阻撓破壞兩岸交流合作的人為障礙和限制，積極回應大陸善意，別再讓民眾失望寒心。

評論最後指稱，兩岸同胞是血脈相連的一家人，交流走深走實、同胞走近走親，是民心所向、大勢所趨。民進黨當局應回應島內民意關切，儘早解除「禁團令」，取消島內民眾到大陸的旅遊警示，全面恢復兩岸客運直航點航班，為兩岸人員往來和各領域交流創造有利條件，讓兩岸關係重回和平發展正確軌道，而不是拿兩岸旅遊「小兩會」是否溝通當擋箭牌、生新事端。