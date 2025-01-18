大陸再出招 平潭推兩岸旅遊7條措施

中國大陸宣布將於近期恢復福建、上海團客到台灣旅遊，平潭17日深夜公布「關於促進兩岸團隊遊的七條措施」，聲稱包含鼓勵台灣青年到平潭研學旅遊，鼓勵台灣導遊在平潭執業，以及在當地設立旅行社。

據中國平潭微信公眾號顯示，「關於促進兩岸團隊遊的七條措施」（下稱「措施」）是為「進一步深化嵐台旅遊交流合作，促進兩岸團隊遊」。

「措施」共有7條，包含鼓勵中國大陸旅行社組織區外遊客到台旅遊、鼓勵組織台灣遊客到平潭旅遊、鼓勵組織台灣青少年到平潭研學旅遊、鼓勵台灣導遊在平潭執業、鼓勵支持台灣綜合旅行業在平潭設立旅行社、推動兩岸客運直航航線復航以及平潭國有景區對台胞免門票。

這項公布還有補助措施。對旅行社組織區外遊客到台灣旅遊，在平潭住宿1晚（含）以上，給予旅行社每人次人民幣120元（下同，約新台幣540元），並免除當地國有景區入場門票。

此外，對旅行社組織台灣遊客到平潭旅遊，在平潭住宿2晚（含）以上，且年台灣遊客人數達到500人次（含）至1000人次、1000人次（含）以上的，按年度分別給予旅行社每人次250元、300元。

旅行社組織台灣青少年研學旅遊，在平潭住宿2晚（含）以上的，再給予每人次200元。

當地還宣布，台灣導遊經採信並培訓考核合格後可在平潭執業。在平潭執業的台灣導遊當年度帶團滿30天、45天、60天的，分別給予一次性2萬元、3萬元、5萬元。

「措施」從發布後開始實施，有效期限至2026年12月31日。

中國大陸文旅部昨天上午宣布將於近期恢復福建、上海居民赴台團體旅遊。陸委會表示，政府歡迎陸客來台旅遊，惟具體實施尚待陸方公布具體作法，儘速循小兩會（台旅會、海旅會）就旅遊安全、品質、穩定性進行溝通，以利未來恢復旅遊交流能順利執行。