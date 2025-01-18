中國解禁福建上海團客來台 政院：歡迎對等交流

中國宣布將解禁福建上海團客來台，政院官員今天表示，政府一直都主張維持對等尊嚴、健康有序的友善態度，來穩健循序推動兩岸交流，當然也歡迎中國開放團客來台。

中國官媒央視新聞昨天報導，中國大陸宣布將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊旅遊，目前各項工作正在積極籌備中。交通部觀光署昨天表示，恢復兩岸雙向對等觀光旅遊是政府既定政策，歡迎大陸旅客來台旅遊的立場不變，但實際作為，仍須等待陸方公布具體作法，儘速循觀光小兩會協商。

政院官員今天回覆記者提問指出，歡迎中國開放團客來台，政府也一直都主張維持對等尊嚴、健康有序的友善態度，來穩健循序推動兩岸交流，交通部長陳世凱日前也曾說，盼中國屏除政治干擾，解禁團客來台，讓兩岸有序交流從觀光開始。

行政院長卓榮泰今天恰巧赴金門慰勉海委會海巡署金門地區人員，以及視察小三通與金門水頭商港旅客服務中心，外界關切是否與兩岸交流有關。官員說，今天視察主因是春節將至，卓榮泰早就預先安排要至金門關懷第一線海巡人員，以及小三通的執行情形，兩者並無關聯，但政府仍歡迎中國解除旅遊相關限制。