綠憂有統戰疑慮 馬英九：讓兩岸回到和平正軌

大陸文旅部昨宣布近期將恢復福建、上海居民來台團隊遊，但附帶三項訴求。朝野對此反應不一，藍白樂見、綠保留。前總統馬英九表示，政府應盡速解除對陸旅遊警戒與「禁團令」，恢復疫情前的直航點，他呼籲賴政府用開放代替對抗讓兩岸回到和平正軌，勿將政府沒能力處理兩岸關係的政治惡果，轉嫁台灣老百姓。

國民黨昨表示樂見其成，盼後續有更多大陸省市跟進，呼籲民進黨政府應正視台灣社會對於兩岸恢復觀光旅遊交流的訴求，能夠加快移除各種不必要的障礙，讓兩岸關係重回和平穩定。國民黨前主席洪秀柱呼籲民進黨政府，這是堆疊善意的開始，放下對抗心態，切勿故步自封。

民眾黨立委林憶君也說，台灣應把握兩岸正向發展的良好機會，相信至少可讓陸客來台人數恢復到疫情前三成，即約八十萬人，對台灣國旅絕對會是一大助益，尤其花東地區，盼為國旅經濟注入活血。

不過，民進黨發言人吳崢表示，有關兩岸旅遊的正常化應盡速透過兩岸既有管道（觀光小兩會）協商，也呼籲中方取消懲獨廿二條，停止在台海大規模軍演以及軍機艦擾台等作為，讓兩岸恢復健康有序交流。

民進黨立委許智傑表示，文化觀光交流與政治，應該要分開來看，但關於可能有統戰疑慮，陸委會還是要多加斟酌。

民進黨人士表示，距國台辦先前表示「積極研究」開放來台團體旅遊至今已一個月，如今中國文旅部終於宣布開放陸客來台團體旅遊，我方歡迎陸客來台觀光立場不變，但倘是出於政治目的有附加條件的作為，我方不會接受，有待進一步審視整體內容。