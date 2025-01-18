藍縣市長 紛洽北市共推遊程

中國大陸對台禁團令已五年餘，陸方文化和旅遊部昨宣布近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊。北市府認為是雙城論壇交流展現成果；新北、桃園、台中和基隆都聯繫北市盼共推遊程。

雲林縣長張麗善認為這是促進雙邊互動的好機會，兩岸人民在旅遊中可相互瞭解各自的民俗文化和觀光景點，增進彼此的連結，若能實現雙向旅遊，有助於見證台灣這幾年在觀光景點服務的提升，「既然大陸已遞出橄欖枝，希望中央趕快解除禁團令」。

花蓮縣長徐榛蔚也表態支持大陸團客來台觀光，同時呼籲陸委會、觀光署盡速啟動溝通平台，帶動花蓮觀光。

台東縣長饒慶鈴指出，恢復福建、上海居民赴台團體旅遊是台東觀光發展再升級的重要契機，過去陸客團走馬看花錯失台東獨特的風土人情，縣府將攜手業者推出深度、品質兼具的遊程，希望讓陸客至少住兩晚，感受台東的慢活魅力。

高雄市長陳其邁則表示，兩岸觀光應在尊重、透明、對等的原則下互相協商，不應有太多不必要的因素考量，「走走斷斷並非好的作法」，希望兩岸的發展能夠持續走向彼此尊重、理解，促進更多制度性的協商和交流，對雙方都有利。

「台北市準備好了」，北市府觀傳局長王秋冬說，上海副市長華源在雙城論壇宣布上海居民赴台團隊遊，南投縣長許淑華就表示希望與北市一同推動；花蓮、台東等地也表達期待；昨天大陸宣布後，新北等縣市立刻與北市聯繫，希望中央快解除禁團令，接住對岸的善意，透過善意讓福建、上海居民赴台團隊遊順利成行。

王秋冬說，將與其他縣市合作推動遊程，例如台北、南投或台北、花東旅遊，帶動全台灣觀光效益。