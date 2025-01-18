憂政府無心配合 旅行業者籲：解除禁團令 開放航點

大陸文化和旅遊部昨公告，大陸方面將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊。我方旅行業者也喊話，希望我方從善如流回應，包括解除有名無實的禁團令及開放更多航點因應需求。另有業者認為，小兩會也應該盡快恢復協商、重啟運作，才有助於後續事務推展。

台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長、中華民國旅行商業同業公會全聯會榮譽理事長蕭博仁表示，即便大陸一次全部開放，現有機位也負荷不了，目前上海及福建往返台灣機位都已經八成滿，開放陸客後，頂多每日只能再增加一千多人，希望十三個包機航點應該全面開放，只要開放機位，旅行業者自然會去組團，根本沒有需求不夠的問題。

蕭博仁說，此次大陸開放上海及福建兩地居民來台旅遊，我方應該趁對方有善意時，更善意的回應，像是禁止赴陸旅遊的禁團令現在已經有名無實，就該解除、開放航點也勢必要做，業者都已經準備好了。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽也說，若開放政策能落實，對台灣旅行業是非常好的消息，讓大家開心過年。

中國大陸解除閩滬旅遊團來台禁令，台灣旅遊界多感振奮，盼政府「苦民所苦」善意回應。但南投、台東仍有業者感到悲觀，擔心政府無心配合，又是一場空。

南投縣觀光產業聯盟協會前理事長林志穎感嘆「寒流冷，心更冷」，前幾年疫情讓許多業者早已撐不下去，多次建議開放陸客，但是中央聽不下去，只丟出「觀光新南向」，對台灣觀光幫助連杯水車薪都說不上，已不抱期望，免得更失望。

北市旅行商業同業公會理事陸孟龍說，陸方釋出善意，接下來要看政府如何回應；也擔心禁團令已五年多年，陸客對台灣嚮往度或許沒有太高。

「不只旅遊業，各行各業都是雨露均霑。」高雄市旅行同業公會理事長蔡宗佑說，來台陸客團每年為台灣創造三千到五千億元觀光產值，各旅遊、觀光群組都非常開心，已著手規畫遊程。

花蓮縣觀光協會理事長陳義豐估計，福建、上海兩地開放陸客後，最高將有三百萬人次來台，占全台一年三成住房率，對觀光市場帶來極大助益。