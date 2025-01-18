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陸恢復福建、上海團客遊台

聯合報／ 特派記者廖士鋒、記者林海周湘芸陳政錄／連線報導
大陸文旅部宣布恢復上海、福建居民赴台團遊，可望為台灣觀光業注入活水。圖為新北市著名景點野柳，一直是陸客旅遊重點地。記者杜建重／攝影
大陸文旅部宣布恢復上海、福建居民赴台團遊，可望為台灣觀光業注入活水。圖為新北市著名景點野柳，一直是陸客旅遊重點地。記者杜建重／攝影

去年十二月十七日，上海副市長華源於雙城論壇期間在台北宣布「將積極推動上海居民赴台團隊遊（團客）」，時隔恰好一個月，大陸文旅部昨天宣布將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊。大陸國台辦隨後對此表示「積極支持，樂見其成」，並再度向民進黨政府提出三項訴求，呼籲為兩岸人員往來和各領域交流創造有利條件。

大陸文旅部昨天上午八時在官網披露，陸方宣布將恢復福建、上海團客到台灣，並表示目前各項工作正在積極籌備中，希望「兩岸旅遊業界」加強溝通對接，為大陸居民赴台團隊遊提供優質的服務和產品。恢復理由是「為進一步促進兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化，回應台灣基層民眾和旅遊業界熱切期盼，增進兩岸同胞利益福祉」。

隨後大陸國台辦發言人陳斌華也表示，大陸始終秉持「兩岸一家親」理念，一貫支持推動兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化。就文旅部宣布的旅遊開放政策，陳斌華強調，「我們對此積極支持，樂見其成」。

陳斌華也明確提出陸方三項訴求，表示「希望民進黨當局正視島內主流民意和業界呼聲，盡早解除『禁團令』，取消島內（台灣）民眾到大陸的旅遊警示（目前為橙色），全面恢復兩岸客運直航航點航班，為兩岸人員往來和各領域交流創造有利條件」。

旅行業者則感到相當振奮。台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長、中華民國旅行商業同業公會全聯會榮譽理事長蕭博仁表示，旅行業者對於陸方釋出善意都非常開心，也很樂意接待，希望我方政府從善如流。

大陸官方公布消息後，觀光類股應聲大漲，開盤後包括飯店、旅遊股股價飛漲，包括燦星旅、五福、雲品、鳳凰、富野、山富、老爺知、夏都、寒舍、易飛網等，全數攻上漲停。受此利多消息激勵，上市觀光類股指數漲幅超過百分之四，上櫃觀光餐飲類股也拉出逾百分之二的漲幅。

對於大陸文旅部最新宣布，陸委會回應表示，政府歡迎陸客來台旅遊，惟具體實施，仍待陸方公布具體作法，並盡速循小兩會（台旅會、海旅會）就旅遊相關議題進行溝通。

這次大陸方面係循先前福建開放小三通模式，事前並未經過兩岸「旅遊小兩會」接洽。同時，我方觀光署目前對大陸還是禁止出團跟禁止接待，未來這道禁令恐要解除才能順利往下發展。

對於陸委會要求兩岸應盡速循小兩會協商，陳斌華晚間回應指，兩岸旅遊障礙在民進黨政府，不在小兩會是否溝通，他說，二○二○年初新冠疫情發生後，民進黨政府「單方面全面禁止大陸居民赴台旅遊，禁止島內旅行社經營到大陸團隊遊業務，也沒有通過『小兩會』與大陸方面溝通」。

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