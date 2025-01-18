陸恢復團客來台 雙向往來 旅行社聲聲盼
大陸開放福建、上海居民赴台團隊旅遊，旅行社業者表達高度期待。然目前台灣旅行社業務重心大多集中在出境旅遊（Outbound），涉及入境旅遊（Inbound）業者為少數，即使有相關業務，營收占比不高。業者更期待陸客團來台政策的推動，能帶動雙向輸出的旅遊交流，對國內旅行社才有實質助益。
旅行社業者表示，兩岸觀光旅遊正常化是業界期待，但仍有很多問題待克服，包括台灣赴陸旅遊禁團令，以及赴陸旅遊橙色警戒，都應解除。同時期待小兩會可以盡速恢復協商，相關機制能重啟運作，才有助後續事務推展。
過去國人赴大陸旅遊市場占比約25%，顯示台灣消費者對前往大陸旅遊有一定需求，然禁團令衍生不少亂象，例如部分旅客選擇自行飛至當地後再臨時組團，這種方式對消費者來說缺乏安全與服務保障。
雄獅旅遊（2731）表示，對兩岸觀光交流持樂觀態度，且已做好準備。雄獅長期致力推廣台灣鐵道旅遊，相信能帶給大陸旅客更新奇的旅遊體驗。
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