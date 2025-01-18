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迎陸客首發團 觀光族群拉炮

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

大陸文旅部昨（17）日公告，將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊旅遊，帶動觀光類股昨日大漲。市場傳出，當地積極推動在農曆年前或3月開放，業者對此樂觀其成，要爭取參與首發團，顯示兩岸旅遊逐漸修復正在加速推進。

靜宜大學觀光事業系副教授黃正聰表示，2024年陸客來台人數約40萬。此次大陸開放福建及上海團客來台，樂觀估計可帶動40萬人次，若順利推行，今年陸客人數有機會到80萬人次，約為疫情前的30%。

觀光族群昨日受利多影響，飯店股六檔夏都（2722）、寒舍、雲品、富野、亞都、老爺知，旅行社五檔燦星旅、易飛網、山富、五福、鳳凰等漲停。上市觀光類股指數收117.68點，漲幅3.98%，漲幅居冠。

法人表示，上海、福建恢復團體旅遊政策將率先激勵飯店股表現，未來若進一步放寬城市，餐飲、零售也將雨露均霑。

台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長蕭博仁表示，福建省、上海市人口龐大，兩岸旅遊「循序漸進」開放策略，有利旅遊業接待。

陸客

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