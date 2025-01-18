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陸恢復福建、上海團客來台 國台辦盼「三訴求」

經濟日報／ 記者陳政錄余弦妙／台北報導
大陸將恢復福建、上海團客來台，陸委會表示歡迎，惟具體實施，仍待陸方公布具體做法。（中新社）
大陸將恢復福建、上海團客來台，陸委會表示歡迎，惟具體實施，仍待陸方公布具體做法。（中新社）

大陸文旅部官網昨（17）日宣布，將於近期恢復福建上海居民赴台團隊遊（團客）；國台辦隨後表示積極支持，樂見其成，但也提到希望我方解除禁團令、赴陸旅遊警示、全面恢復兩岸客運直航航點航班等「三訴求」。

面對大陸文旅部的宣布，陸委會表示，政府歡迎陸客來台旅遊，具體實施，仍待陸方公布具體作法，並儘速循小兩會（台旅會、海旅會），就旅遊安全、品質、穩定性進行溝通，以利未來恢復旅遊交流能順利執行。

大陸近期恢復福建、上海居民赴台團隊旅遊
大陸近期恢復福建、上海居民赴台團隊旅遊

交通部觀光署表示，我方歡迎大陸旅客來台旅遊立場不變，具體實施事項，仍待陸方公布具體作法，盡速循觀光小兩會就旅遊安全及旅行品質等事項協商。恢復兩岸雙向對等觀光旅遊是政府既定政策，我方歡迎大陸旅客來台旅遊立場不變。

對於觀光小兩會的進度，交通部長陳世凱日前指出，目前進度其實我方該啟動的都啟動了，但對方沒有回應，兩岸觀光其實是良善的循環，希望能正常推動、好好推動，盼對岸排除政治干擾，共同推動兩岸觀光。

大陸文旅部公告，為進一步促進兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化，回應台灣基層民眾和旅遊業熱切期盼，增進兩岸同胞利益福祉，大陸將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊。目前各項工作積極籌備中，希望兩岸旅遊業界加強溝通對接，為大陸居民赴台團隊遊提供優質服務與產品。

大陸國台辦發表發言人陳斌華答問表示，大陸旅遊主管部門宣布將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊（團客），是回應兩岸同胞熱切期盼加強交流往來的切實舉措，順應台灣同胞要和平、要發展、要交流、要合作的共同心聲，「我們對此積極支持，樂見其成」。

陳斌華也明確提出陸方三項訴求，表示「希望民進黨當局正視島內主流民意和業界呼聲，儘早解除『禁團令』，取消島內（指台灣）民眾到大陸旅遊警示（目前為橙色），全面恢復兩岸客運直航航點航班」。

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