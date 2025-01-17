大陸再拋球！平潭推兩岸旅遊「七條措施」補貼兩岸旅客

在官方宣布將於近期恢復福建、上海團客到台灣旅遊後，大陸平潭17日深夜公布「關於促進兩岸團隊遊的七條措施」，未來舉凡大陸遊客到台灣前，先在平潭住宿，或者台灣遊客到平潭、以及導遊、海運客運直航航線因故停航等，都有相應的補助或者補償金額。

據平潭實驗區旅遊與文化體育局17日晚間發布的消息，「關於促進兩岸團隊遊（團客）的七條措施」，旨在「進一步深化嵐台旅遊交流合作，促進兩岸團隊遊」。

消息提到七項措施，包含鼓勵大陸旅行社組織區外遊客赴台旅遊、鼓勵組織台灣遊客來平潭旅遊、鼓勵組織台灣青少年來平潭研學旅遊、鼓勵台灣導遊在平潭執業、鼓勵支持台灣地區綜合旅行業在平潭設立旅行社、推動兩岸客運直航航線復航以及平潭國有景區對台胞免門票。

平潭宣布，對旅行社組織區外遊客赴台灣旅遊，在平潭住宿1晚（含）以上，給予旅行社每人次120元（人民幣，下同）獎勵，並免除當地國有景區首道門票。

此外，對旅行社組織台灣遊客到平潭旅遊，在平潭住宿2晚（含）以上，且年台灣遊客人數達到500人次（含）至1000人次、1000人次（含）以上的，按年度分別給予旅行社每人次250元、300元獎勵。

旅行社組織台灣青少年來平潭研學旅遊，在平潭住宿2晚（含）以上的，在第二條的基礎上，再給予每人次200元獎勵。而當地也宣布台灣導遊經採信並培訓考核合格後可在平潭執業。在平潭執業的台灣導遊當年度帶團滿30天、45天、60天的，分別給予一次性2萬元、3萬元、5萬元獎勵。

值得一提的是平潭還宣布未來平潭與台灣的海上客運直航後的因故補償措施。官方重申要「推動兩岸客運直航航線復航」，並指出，兩岸直航航線復航後，對旅行社組織團隊遊並已訂購「海峽號」等客船船票，因自然因素（如暴雨、大浪、颱風等）停航改由其他交通方式赴台灣或來平潭的，「給予旅行社單航程每人次300元補貼」。

此外，平潭實驗區所有大陸國有景區對台胞免景區首道門票，同時鼓勵其他市場主體運營的旅遊景區參照執行。鼓勵支持台灣地區綜合旅行業在平潭設立旅行社，由金融機構出具保函後可免交旅行社品質保證金。