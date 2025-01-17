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回應陸委會 國台辦：昔禁陸客也沒經小兩會與大陸溝通

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸國台辦發言人陳斌華17日晚間回應陸委會的說法指出，2020年新冠疫情後民進黨政府片面禁止陸客，「也沒有通過『小兩會』與大陸方面溝通」。圖為陳斌華先前主持記者會。（記者廖士鋒／攝影）
大陸國台辦發言人陳斌華17日晚間回應陸委會的說法指出，2020年新冠疫情後民進黨政府片面禁止陸客，「也沒有通過『小兩會』與大陸方面溝通」。圖為陳斌華先前主持記者會。（記者廖士鋒／攝影）

大陸文旅部17日宣布將恢復福建、上海團客到台灣旅遊，我方陸委會則呼籲「儘速循小兩會就旅遊安全、品質、穩定性進行溝通」，就此大陸國台辦晚間回應指，兩岸旅遊障礙在民進黨政府，不在小兩會是否溝通，更強調2020年初新冠疫情發生後民進黨政府「單方面全面禁止大陸居民赴台旅遊，禁止島內旅行社經營到大陸團隊遊業務，也沒有通過『小兩會』與大陸方面溝通」。

大陸國台辦發言人陳斌華17日晚間以答記者問方式，回應媒體稍早詢問的台灣方面的相關說法，以及目前陸方恢復福建、上海居民赴台團隊遊（團客）進展如何？

陳斌華表示，「恢復福建、上海居民赴台團隊遊的各項工作正在積極籌備中」。

他旋即指出，兩岸旅遊問題的癥結和障礙「在民進黨當局，不在『小兩會』（台旅會、海旅會）是否溝通」。他強調，2020年初新冠疫情發生後民進黨政府「單方面全面禁止大陸居民赴台旅遊，禁止島內旅行社經營到大陸團隊遊業務，也沒有通過『小兩會』與大陸方面溝通」。

陳斌華還指，現在的關鍵是「民進黨當局能否正視台灣主流民意和業界呼聲，盡早解除對兩岸旅遊交流的各種阻撓禁限，為兩岸人員往來和交流合作創造有利條件」。他最後強調「台灣各界和民眾對此拭目以待」。

國台辦 陸委會 陸客

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