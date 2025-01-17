福建上海團解禁將帶80萬陸客 林憶君：國旅經濟注活血

大陸文化和旅遊部今公告，大陸方面將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊。民眾黨立委林憶君表示，台灣應該把握兩岸正向發展的良好機會，相信至少可讓陸客來台人數恢復到疫情前3成，即約80萬人，這無疑對台灣國旅絕對會是一大助益；尤其花東地區，盼為國旅經濟注入活血。

林憶君表示，過去民進黨政府面對兩岸關係改善，時常僅停留在「口惠而實不至」；面對中國大陸問題，始終抱著「抗中保台」的大旗，不願意好好坐下來「對話」兩岸開啟觀光問題；但如今先有賴清德總統願意喊出從觀光先協商的態度，後有陸宣布開放赴台旅遊，對兩岸有正向交流，相信此舉對緩解兩岸緊張情勢，肯定有所幫助。

林憶君指出，根據資料統計，在新冠疫情發生前，陸客來台人數約有250萬至400萬人；疫情前，陸客是台灣最大、也是我國觀光市場產值最高的遊客來源，其產值甚至是日、韓遊客的2倍，雖然消費力差不多，但因陸客遊台時間長達7.5天，對比日、韓客也多停留台灣2倍時間。

林憶君說，若確定開放福建及上海團客來台，相信至少可讓陸客來台人數，恢復到疫情前的3成，即約80萬人，這無疑對台灣的國內旅遊絕對會是一大助益；尤其像花東地區，在0403大地震後，觀光旅遊一蹶不振，期盼兩岸能透過正向交流的觀光，為國旅經濟注入活血、創造新一波觀光潮。

林憶君強調，民眾黨堅定秉持「對話比對抗好，交流絕對比交惡好」，政府說要觀光立國，既然現在兩岸對觀光友善交流，彼此都有共識，中國大陸也願意接下我國遞出的橄欖枝，那台灣就更該把握兩岸正向發展的良好機會，好好坐下來與對岸討論實際運作辦法，希望，賴政府不要又只是「空口說白話、說一套做一套」。