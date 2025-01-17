快訊

演藝生涯橫跨60餘年 《101真狗》女星享耆壽95歲

遠端上班有紅包！黃仁勳現身緯創尾牙 全場歡呼爆掌聲

民眾黨主席補選之爭！蔡壁如截止前登記 將和黃國昌對決

聽新聞
0:00 / 0:00

福建上海團解禁將帶80萬陸客 林憶君：國旅經濟注活血

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨立委林憶君表示，台灣應該把握兩岸正向發展的良好機會，相信至少可讓陸客來台人數恢復到疫情前3成，即約80萬人，這無疑對台灣國旅絕對會是一大助益。圖／聯合報系資料照片
民眾黨立委林憶君表示，台灣應該把握兩岸正向發展的良好機會，相信至少可讓陸客來台人數恢復到疫情前3成，即約80萬人，這無疑對台灣國旅絕對會是一大助益。圖／聯合報系資料照片

大陸文化和旅遊部今公告，大陸方面將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊。民眾黨立委林憶君表示，台灣應該把握兩岸正向發展的良好機會，相信至少可讓陸客來台人數恢復到疫情前3成，即約80萬人，這無疑對台灣國旅絕對會是一大助益；尤其花東地區，盼為國旅經濟注入活血。

林憶君表示，過去民進黨政府面對兩岸關係改善，時常僅停留在「口惠而實不至」；面對中國大陸問題，始終抱著「抗中保台」的大旗，不願意好好坐下來「對話」兩岸開啟觀光問題；但如今先有賴清德總統願意喊出從觀光先協商的態度，後有陸宣布開放赴台旅遊，對兩岸有正向交流，相信此舉對緩解兩岸緊張情勢，肯定有所幫助。

林憶君指出，根據資料統計，在新冠疫情發生前，陸客來台人數約有250萬至400萬人；疫情前，陸客是台灣最大、也是我國觀光市場產值最高的遊客來源，其產值甚至是日、韓遊客的2倍，雖然消費力差不多，但因陸客遊台時間長達7.5天，對比日、韓客也多停留台灣2倍時間。

林憶君說，若確定開放福建及上海團客來台，相信至少可讓陸客來台人數，恢復到疫情前的3成，即約80萬人，這無疑對台灣的國內旅遊絕對會是一大助益；尤其像花東地區，在0403大地震後，觀光旅遊一蹶不振，期盼兩岸能透過正向交流的觀光，為國旅經濟注入活血、創造新一波觀光潮。

林憶君強調，民眾黨堅定秉持「對話比對抗好，交流絕對比交惡好」，政府說要觀光立國，既然現在兩岸對觀光友善交流，彼此都有共識，中國大陸也願意接下我國遞出的橄欖枝，那台灣就更該把握兩岸正向發展的良好機會，好好坐下來與對岸討論實際運作辦法，希望，賴政府不要又只是「空口說白話、說一套做一套」。

陸客

延伸閱讀

福建、上海陸客團將來台 阿里山觀光業招手攬客

對岸將恢復福建、上海團客 陸委會重申觀光小兩會溝通

福建上海陸客團可望來台 觀光業者：能開心過年、盼政府也釋善意

上海、福建團客將赴台觀光 張麗善：見證台灣觀光提升

相關新聞

福建上海團解禁將帶80萬陸客 林憶君：國旅經濟注活血

大陸文化和旅遊部今公告，大陸方面將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊。民眾黨立委林憶君表示，台灣應該把握兩岸正向發展的良...

大陸放寬來台團隊遊 上海民眾：期待再遊台更盼自由行

中國大陸文旅部今早宣布近期將恢復福建、上海居民赴台團隊遊。有到過台灣旅遊的上海民眾表示，真希望再遊台灣，除了恢復團隊遊，...

【重磅快評】陸客團放行 但先別奢望台灣禁團令能解除

大陸文旅部宣布近期將恢復福建、上海居民赴台團隊遊，觀光業者久旱望雲霓自然鼓掌叫好。但拗了半天要國台辦先出團，否則禁團令絕...

福建、上海陸客團將來台 阿里山觀光業招手攬客

大陸文化和旅遊部今天公告將恢復福建、上海居民赴台團隊遊，嘉義縣阿里山是陸客最愛旅遊景點，高山茶更是必備伴手禮，近年陸客以...

福建上海團客將來台 大陸學者：盼開啟兩岸交流春暖花開

大陸文旅部17日宣布將開放福建、上海團客前往台灣旅遊，為兩岸旅遊議題拋下震撼彈，而大陸學者解讀，這是個好消息，「希望據此...

陸客將恢復來台 徐榛蔚籲中央啟動溝通平台互惠

大陸文化和旅遊部今公告，近期將恢復福建、上海居民赴台團隊遊，花蓮縣長徐榛蔚表態，支持恢復陸客來台觀光，為花蓮觀光注入新活...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。