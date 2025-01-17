福建、上海陸客團將來台 阿里山觀光業招手攬客

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聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣阿里山獲選紐約時報2025年必訪景點，有日出、雲海、森林及高山火車等特色景觀。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣阿里山獲選紐約時報2025年必訪景點，有日出、雲海、森林及高山火車等特色景觀。圖／嘉義縣政府提供

大陸文化和旅遊部今天公告將恢復福建、上海居民赴台團隊遊，嘉義縣阿里山是陸客最愛旅遊景點，高山茶更是必備伴手禮，近年陸客以自由行居多，轉飛新加坡或香港，透過第三方國家入境，旅遊業者對此樂觀其成，期待兩岸保持旅遊暢通，吸引更多人到阿里山旅遊。

阿里山賓館總經理王覺非說，近年陸客以自由行居多，每個月約有30、50名旅客住宿，轉飛新加坡或香港，透過第三方國家入境，期待兩岸保持旅遊暢通，未來有更多團體客人入住；去年營收3.4億元，今年會推出6間高檔套房，位於10樓景觀絕佳，目標營收突破4億元。

鄒族逐鹿文創園區營運副總潘怡君說，阿里山觀光產業經歷8年成長與轉變，除了過去陸客最喜歡的阿里山茶，還多了咖啡及各種特色伴手禮，都很適合陸客團體帶回去送人；另外，鄒族部落也推出深度旅遊，可以深入體驗原民傳統文化，將以全新面貌開創旅遊新市場。

嘉義縣咖啡產業發展協會創會總幹事李南輝說，陸客消費力較歐美國家強，主要買茶葉和咖啡，若開放陸客團體來台，將直接帶動阿里山公路沿線發展，文峰遊客中心及周圍店家都有望受惠，期許大力帶動觀光產業發展，對於陸客組團來台樂觀其成。

奮起湖飯店經理林耿逸說，早期團客大多都住在山下居多，以茶產業為主軸組成觀光團，配合固定店家走行程，會去老街逛逛、採買伴手禮，若開放後還是一條龍觀光，對奮起湖地區旅宿業、餐飲業助益不大，希望由旅行社經營旅遊團，對奮起湖帶來實質觀光效益。

阿里山生態旅遊協會理事長吳志靖說，早期陸客都被帶去買鑽石、珊瑚等非當地特產，還有混充越南茶販賣，這次再開放來台，希望旅行社不要再有殺雞取卵的想法，又走回之前的老路，應該要帶遊客認識當地人文風情，把台灣的美告訴大家，讓觀光產業永續經營。

嘉義縣阿里山獲選紐約時報2025年必訪景點，有日出、雲海、森林及高山火車等特色景觀。記者黃于凡／攝影
嘉義縣阿里山獲選紐約時報2025年必訪景點，有日出、雲海、森林及高山火車等特色景觀。記者黃于凡／攝影
福建、上海陸客團將來台，阿里山觀光業者聽聞喜訊樂觀其成。記者黃于凡／攝影
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