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福建上海團客將來台 大陸學者：盼開啟兩岸交流春暖花開
大陸文旅部17日宣布將開放福建、上海團客前往台灣旅遊，為兩岸旅遊議題拋下震撼彈，而大陸學者解讀，這是個好消息，「希望據此可以開啟2025兩岸交流的春暖花開」。
對於此次大陸方面宣布的旅遊開放內容，北京聯合大學台灣研究院院長李振廣17日接受本報記者訪問時，表示這「是一個好消息」，他並指，「如果這個開端效果好，希望據此可以開啟2025兩岸交流的春暖花開」。
目前大陸社群平台對文旅部的宣布，也有極多的討論，在央視新聞此篇報導的微博下方，湧入1,200餘則留言，有網友說「北京也快安排上」、「四川也要」、「安徽也要」、還有說「自由行快安排上」、「最想當福建人的一次」。
另據北京青年報報導，「去哪兒指數」小程序顯示，1月17日上海-台北搜索量環比上周增長16%，福州-台北增長最明顯，接近6倍，廈門增長1.2倍。此外，深圳、重慶飛往台北的搜索量也有明顯增長。
而新民晚報則援引上海市政協委員、驢媽媽旅遊網創始人洪清華說法指「期盼已久、十分期待！這真是特別好的消息，對市民遊客和旅遊從業者來說，同頻共振地興奮」；上海市人大代表，上海春秋國際旅行社副總經理周衛紅表示，「目前我們正在積極籌備各項工作，等待文旅部門下達相關文件。市民有哪些新期待，旅行社會把工作做得更詳盡、產品設計與遊客需求聯繫得更緊密」。
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