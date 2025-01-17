陸客將恢復來台 徐榛蔚籲中央啟動溝通平台互惠
大陸文化和旅遊部今公告，近期將恢復福建、上海居民赴台團隊遊，花蓮縣長徐榛蔚表態，支持恢復陸客來台觀光，為花蓮觀光注入新活力，並呼籲大陸委員會、交通部觀光署平等互惠，啟動溝通平台。
徐榛蔚今天在臉書轉發「聯合新聞網」新聞，並以國際智慧城市、觀光友善花蓮為主題，表態支持大陸團客來台觀光，歡迎上海、福建恢復團客遊，造訪且細細品味花蓮的美，感受大山大海的壯麗與人文的溫暖。同時呼籲陸委會、觀光署盡速啟動溝通平台，帶動花蓮觀光。
徐榛蔚還提到，花蓮縣政府團隊積極推動國際交流，從文旦柚重啟輸陸逾500公噸、香港花蓮定期航班，到承辦大型國際運動賽事等，展現花蓮的友善與多元魅力，吸引來自世界各地的旅客。
另外，花蓮觀光業者估計，福建、上海兩地開放陸客後，最高將有300萬人次來台，占全台一年3成住房率，對觀光市場帶來極大助益，正在著手規畫地方特色行程；尤其國旅目前較弱，有望能補足平日空房，盼能在春節前開放陸客來台。
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