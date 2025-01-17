【重磅快評】陸客團放行 但先別奢望台灣禁團令能解除

大陸文旅部宣布近期將恢復福建、上海居民赴台團隊遊，觀光業者久旱望雲霓自然鼓掌叫好。但拗了半天要國台辦先出團，否則禁團令絕不會先解禁的陸委會，此刻恐怕有點懵。

對岸招數精準，開放之餘立即直指要害，要求陸委會解除禁團令、取消旅遊危險燈號以及全面恢復兩岸直航航點航班。但這三件事兒賴政府可沒有一件想做。

這跟美國的TikTok禁令異曲同工，美國政客不想讓美國人理解世界的真相，譬如在加薩走廊裡上演的種族滅絕、或中國人民生活的種種，而只想讓他們看到已被建構妥當的，符合其政治敘事的圖像，就必須切斷TikTok上被不斷upload上來的各地真貌。於是兩黨史無前例地迅速達成了共識、通過了禁制法案：若不賣給美國本土媒體，向主流敘事靠攏，就只有唯一一條被封殺的命運。

禁團令亦復如此，就是不要打開一條可以大規模到對岸直觀當地社會現狀的合法路徑。因為對岸如今已不斷完善到了連西方旅客看了都要瞠目結舌的建設、設施與進步的光景，也將讓即便是去走馬看花的台灣團客看了之後感到懷疑人生。

中國大陸為什麼自去年開始主動對主要以西方或高所得國家的旅客，包括幾乎整個歐洲所有國家在內，開放從144小時到240小時的過境免簽待遇，名單並已擴張到54個國家？因為唯一可以不費口舌改變對方負面刻板印象的，就是親眼見證的事實。

而果然，這一措施收效甚豐，許多西方旅客幾乎在下了飛機後的24小時內，就將腦中堆纍甚久的政府禁錮人民，社會落後、人民寡歡的陳舊印象全部洗刷乾淨。

如今大陸文旅部的開放宣告，也是基於同一個思維。它想藉由陸客團來台，撬動賴政府解凍禁團令。如果真的解禁了，每一個旅遊團裡，只要有三個人改變了對大陸的負面想法，都可能動搖民進黨多年來妖魔化大陸的系統宣傳工程。

故此，旅行業者可能不必奢望禁團令會在可見的未來一下被打開。賴政府可能願意看到陸客團到台灣來促進島內經濟，卻絕不願讓台灣人到彼岸去瞻仰令人驚詫的基礎建設。基於賴政府對兩岸交流的嚴重抵觸心態，未來打開這扇大門的鑰匙可能落在即將上台的美國川普政府手裡。

此話怎講？川普與拜登的美中政策路線最大不同處在於，拜登抗中亦保台，至少有總統親口保證，雖然未必兌現；但川普雖抗中卻不保台，甚至抗中能抗多少，都沒個準。如果川普認為台海態勢嚴峻下去可能拖美國下水，就可能下出死命令要求民進黨以實際行動改善兩岸關係。

當然，真正釜底抽薪的辦法仍是靠選民自己。下一次的大選讓民進黨大敗，甚至在三年後實現政黨輪替，新的政府上台按開放兩岸交流的多數民意改弦易轍，兩岸閉鎖的大門，才會真正打開。