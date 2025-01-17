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福建、上海陸客搜索赴台遊增最多6倍 兩岸業者已開始對接

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
陸媒報導稱，大陸旅行平台已出現大量赴台旅遊的搜索訊息。記者黃仲明／攝影
陸媒報導稱，大陸旅行平台已出現大量赴台旅遊的搜索訊息。記者黃仲明／攝影

大陸文旅部官網17日一早公告，將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊（團客），隨後大陸相關旅行平台上，上海和福建廈門、福州等地用戶搜索赴台北旅遊量暴增，最多成長接近6倍。有大陸業者說，已和「台灣方面的朋友」對接赴台旅行規劃方面的事宜。

據大陸旅行平台「去哪兒」旗下指數小程序顯示，1月17日上海-台北搜尋量較上月成長16%，福州-台北成長最明顯，接近6倍，廈門成長1.2倍。同時，大陸深圳、重慶等城市飛往台北的搜尋量也有成長。

綜合澎湃新聞報導、海峽導報等陸媒報導，已有大陸旅遊業者因此和台灣業者接洽。

北京鷺安國際旅行有限公司總經理薛靖說，「能夠親自到寶島台灣看看，對於我們大陸居民而言是一個非常利好的消息，我們現在已經在同（和）台灣方面的朋友對接赴台旅行規劃方面的事宜。」

薛靖的公司過去長期組團赴台灣旅遊，她說已經在籌備相關旅遊產品，表示近幾年兩岸旅遊業態改變，從原來的觀光旅遊轉化為更深入的文化民俗互動式旅遊，因為已多年未去過台灣，還需要仔細考察，才能為福建、上海遊客提供更好的旅遊產品。

上海市人大代表，上海春秋國際旅行社（集團）有限公司董事、副總經理周衛紅說，這一消息對於文旅業的提振，是一個非常好的促進，旅行社之後將重新考察旅遊線路，對接資源、開發產品。

周衛紅說，「這個消息我們期待了很久，因為對於旅遊企業來說，赴台的跟團遊是比較重要的一塊。」

陸客

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