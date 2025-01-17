恢復陸客團 王金平籲「政府應善用」：推動兩岸正常和善來往

大陸文化和旅遊部（文旅部）17日公告，大陸方面將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊。立法院前院長王金平17日對此表示，這是很好的開端，大家要善用，特別是政府應該要善用這樣的利基，好好地推動兩岸比較正常和善的來往，才能夠開啟兩岸和平的起點。

王金平17日參加由台灣國際戰略學會所主辦的「川普就職與台海安全」論壇，對於本報記者詢問大陸文旅部今日開放福建、上海居民赴台團隊遊一事有何看法，他回應，「對此給予歡迎，這是善意的，善意要互相運用，彼此都能為兩岸交流和協作一點貢獻，大貢獻還沒有，問題還多的是」。

王金平另指出，2016年至今八年多以來，兩岸惡意的螺旋一再下沈，兩岸白手套的兩會，幾乎一事無成，「陸委會、國台辧應是兩岸穩定交流的單位，如今變成成兩邊怒目相對，惡言相向的對立機構，該怎麼辦？」

大陸文旅部17日在官網發布公告指出，為進一步促進兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化，回應台灣基層民眾和旅遊業界熱切期盼，增進兩岸同胞利益福祉，大陸方面將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊。目前各項工作正在積極籌備中，希望兩岸旅遊業界加強溝通對接，為大陸居民赴台團隊遊提供優質的服務和產品。