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陸開放閩、滬團遊台灣 陳玉珍：我方應解禁團令

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委陳玉珍。圖／聯合報資料照片
國民黨立委陳玉珍。圖／聯合報資料照片

大陸將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊。國民黨立委陳玉珍今日表示，這是非常正面的訊息，盼陸委會跟交通旅遊單位接球，既然大陸宣布開放，我方也應該適時宣布解除「禁團令」。

陳玉珍說，福建已經開放到金門旅遊，這是進一步開放。上海的話，是呼應上海副市長華源到台北開雙城論壇所提出的。大陸做事是有想法而官員才會說，陸委會說文旅部沒講，但大陸說「積極研究」就是要做的意思，兩岸交流單位連大陸怎麼說話都不懂，這是非常正面的訊息。

陳玉珍呼籲，希望陸委會跟交通旅遊單位接住這個球，既然大陸宣布開放，我方也應該適時宣布解除「禁團令」，幫助台灣旅遊業者，兩岸交流一定要有來有往，釋出善意，交流就會慢慢熱絡。

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