爭開放陸客團一再被卡 南投觀光業者悲觀：怕期待越大、失望越大

大陸文化和旅遊部今公告，將於近期恢復福建、上海居民赴台團遊。南投縣觀光業者認為，政府開放可能性不高，幾乎不抱期望感嘆「寒流冷、心更冷」。南投縣長許淑華樂見兩岸重啟觀光，盼為低迷的觀光注入新活力。

觀光與農業是南投重要經濟動脈，日月潭是陸客來台必遊景點，兩岸關係近年緊張，加上疫情影響，大陸團客多年未到台灣，讓南投觀光大受影響。

南投縣觀光產業聯盟協會前理事長林志穎說對陸客團來台相當悲觀，他說，兩岸關係緊張大陸旅客來台急凍，加上前幾年疫情關係，許多觀光業者撐不下去，黯然熄燈。

疫情過後，國內觀光業者多次向中央建議，希望重新開放大陸旅客來台，中央聽不下去，只丟出「觀光新南向」話題，希望開發東南亞市場解套，實際上對改善台灣觀光連杯水車薪都說不上。

後疫情時代，觀光業靠著國旅苦撐，但屋漏偏逢連夜雨，風災、花蓮大地震再度重創觀光，今年春節住宿旅客大幅萎縮，寒流冷、業者心更冷。

大陸開放福建團客來台，林志穎說，他對這消息不抱任何期望，就怕期待越大、失望越大，就看政府是否真的願意開放，以免又落得一場空。

南投縣長許淑華上任後，也為重振南投觀光積極奔走，前年赴大陸參加兩湖論壇時，為南投縣農會與2家企業簽訂總價10.25億元的農產品採購合作意向書，許淑華更邀請杭州民眾到南投旅遊。

去年10月兩湖論壇在南投舉辦，觀光是論壇主題，12月上海、台北雙城論壇，許淑華也期盼上海市推動居民來台旅遊，到南投走走、看看日月潭、體驗南投好山好水。

許淑華說，兩湖論壇已持續17年，奠定良好基礎，過去在觀光、教育議題多交流，多看外地可為台灣帶來啟發。她也強調，中央不需要擔憂，地方交流縣府會做好，僅限於教育、文化、農業、觀光範圍，中央擔憂的問題，縣政府不會碰觸，在兩岸緊張的局面下，地方政府願意互動，希望得到中央支持。